Il Mondiale di Russia 2018 si fa hot! Bacio lesbo fra due tifose | la ‘toccatina’ finale

Mondiale di calcio : la Russia guadagna o perde? : Ma il potenziale di crescita dell'economia russa è ben superiore, considerando una popolazione di 144 milioni di persone, gli elevati livelli di istruzione e competenze esistenti, la bassa densità ...

Russia 2018 - un Mondiale capovolto dai tecnici operai : Il Maestro, il soprannome di Tabarez, adesso per meriti calcistici, ma originariamente proprio perché faceva il maestro di scuola elementare, ha commosso il mondo intero, con la sua esultanza capace ...

Mondiale Russia 2018 : Video e highlights gare 18 giugno 2018 : Video e highlights della giornata di ieri, lunedì 18 giugno, dei Mondiali di Russia 2018: ecco i goal più belli e i momenti da rivedere Il Campionato Mondiale di Calcio 2018 è entrato nel vivo con le fasi a girone. Direttamente dai campi di calcio dei Mondiali di Russia 2018, rivediamo insieme i Video e gli highlights delle partite di ieri, che hanno visto scontrarsi le squadre del Gruppo F e Gruppo G. Mondiali Calcio 2018: le partite di lunedì ...

Mondiale in Russia e crossover - scende in campo la squadra Kia : KIA E LO SPORT - 'La presenza di Kia in Russia è un'opportunità per aumentare la notorietà del marchio e avvicinarci a un pubblico dinamico - spiega Giuseppe Mazzara, Marketing Communication & PR ...

Russia 2018 - Capello : “rammarico per Mondiale senza Italia” : “C’è rammarico per non esserci al Mondiale e vedere che il livello a cui stiamo assistendo non è altissimo. Si è visto un calcio molto lento, ogni volta che si recupera palla si cerca di giocare la sfera all’indietro e ne consegue un possesso palla inutile: quando si parla di possesso si cerca di giustificare certi atteggiamenti rinunciatari, non c’è la voglia di andare in porta, ci sono poche idee e pochi tiri”. ...

Russia 2018 : Kalinic si rifiuta di entrare - il ct croato lo caccia dal Mondiale : Bufera su Nikola Kalinic. Secondo quanto riporta la stampa croata l' attaccante del Milan si sarebbe rifiutato di entrare in campo durante il match del Mondiale in Russia con la Nigeri a, vinto 2-0 da ...

Mondiali Russia 2018 – Federer e una passione… Mondiale : “Cristiano Ronaldo fantastico! Le mie favorite sono…” : Non solo tennis per Roger Federer. Il campione di Basilea ha dato il suo punto di vista sui Mondiali di Russia 2018, elogiando la sua Svizzera e la prova di Cristiano Ronaldo Non solo tennis! Roger Federer è anche un grande appassionato di calcio e in passato ha ‘rischiato’ di fare anche il calciatore. Il campione di Basilea ha parlato dei Mondiali di Russia 2018, nei quali ha esordito la sua Svizzera con un ottimo pareggio ...

Mondiale Russia 2018 : Video e highlights gare 17 giugno 2018 : Proseguono le fasi a girone del Mondiale Russia 2018: scopriamo insieme i risultati delle partite giocate ieri e i goal più belli realizzati Da pochi giorni si sono ufficialmente accessi i riflettori sul Campionato Mondiale di Calcio per squadre nazionali maggiori organizzato dalla FIFA. La 21esima edizione del Campionato Mondiale di Calcio 2018 è noto anche come Mondiale Russia 2018 visto che si svolge in Russia dal 14 giugno al 15 luglio 2018. ...

Russia 2018 - Mancini : 'Ronaldo - Messi e Neymar - faranno la storia di questo Mondiale' : 'Neymar è alla prima uscita ufficiale importante dopo un infortunio ed era logico non vederlo al 100% -prosegue il mister ai microfoni di 'Radio anch'io Sport' su Rai Radio1-, Ronaldo è in forma ...

Russia 2018 : cade la Germania - ma spesso chi mal comincia è a metà dell'opera al Mondiale : Era il momento del gol segnato dal Messico contro la Germania , l'unico gol della partita d'esordio persa dai campioni del mondo tedeschi al mondiale di Russia . Alla fine della partita un'interna ...

Russia 2018 : cade la Germania - ma spesso chi mal comincia è a metà dell’opera al Mondiale : Erano le 11 e 23 del mattino di domenica 17 giugno e a Città del Messico c’è stato un terremoto. Piccolo, dicono i sismografi. E artificiale, aggiunge Institute of Geologic and Atmospheric Investigations. La causa? «Salti in massa» dice lo stesso istituto. Era il momento del gol segnato dal Messico contro la Germania, l’unico gol della partita d’esordio persa dai campioni del mondo tedeschi al mondiale di Russia. Alla fine della partita ...

Russia 2018 : Nigeria - campione Mondiale per la maglia più bella : Ci sono maglie che hanno fatto la storia dei Mondiali [VIDEO], belle ed indimenticabili per colori e geometrie. Ne citiamo alcune tra le più collezionate: quella dell'Olanda del 1974, del Brasile del 1970, della Danimarca del 1986, dell'Inghilterra del 1982 e della Germania del 1990. Ai prossimi Mondiali di Russia 2018, una maglia che ha gia' lasciato il segno è quella della Nigeria. La casacca è realizzata dalla Nike ed è ispirata a quella ...

Russia 2018 - in Australia-Francia il primo rigore assegnato con la Var a un Mondiale : Australia-Francia passerà alla storia come la prima partita di un Mondiale in cui un rigore è stato assegnato grazie all'ausilio della Var: è accaduto al 56' della sfida valida per il Gruppo C di ...

Russia 2018 : primo storico intervento del Var in un Mondiale di calcio : primo storico intervento del Var in un Mondiale di calcio. Al 24′ di Portogallo-Spagna, partita valida per il Girone B, a Sochi, l’arbitro italiano Rocchi – sentiti i colleghi addetti ai monitor (Irrati e Valeri) – ha convalidato il gol dello spagnolo Diego Costa, che sembrava viziato da una manata sul volto di Pepe. Dopo le proteste dei lusitani e una breve consultazione audio, l’arbitro Rocchi – senza però ...