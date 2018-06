Il ministro Bonisoli vuole abolire il bonus cultura Critiche dall' opposizione

Pd contro il ministro Bonisoli - contrario al bonus da 500 euro ai 18enni. "Se hanno fame di cultura rinuncino a un paio di scarpe" : La frase che ha fatto insorgere il Partito Democratico è questa. "La 18 App? Vale 200 milioni. Meglio far venire la fame di cultura ai giovani, facendoli rinunciare a un paio di scarpe". A pronunciarla qualche giorno fa è stato il ministro dei Beni culturali, Alberto Bonisoli, che ha così preannunciato l'intenzione di eliminare il bonus da 500 euro per i 18enni. Di questi tempi, con l'esigenza di reperire risorse un po' ...

Festa della Musica - ministro Bonisoli - MIBACT - : "Opportunità per giovani - servono risorse" : Il 21 giugno 2018 si celebra la Festa della Musica , un evento annuale che coinvolge migliaia di artisti in tutta Italia. L'evento di quest'anno è stato presentato al Ministero dei Beni Culturali , ...

Il ministro Bonisoli a Pompei : la cultura ha bisogno di più soldi : Posso anticipare tre concetti di base: la prima è che il mondo dei beni e delle attività culturali ha bisogno di più soldi, perdonate se sono diretto. In passato ci sono stati tagli per trovare ...

Le sfide del ministro Bonisoli Libertà e defiscalizzazione : Angelo Crespi Nel contratto di governo stipulato da Lega e Movimento 5 Stelle, alla Cultura è stato riservato uno spazio minimo e anche le indicazioni che si davano sono apparse vaghe e generiche , se ...

ministro Bonisoli : per me la cultura non sarà profitto ma lavoro : "Fare profitto con la cultura non è il mio obiettivo, quello che vedo è che con la cultura si può creare e del buon lavoro". Cosi il Ministro dei Beni, delle Attività culturali e del Turismo, Alberto ...

Stadio Ezio Scida - il nuovo ministro ai beni culturali - Alberto Bonisoli - non concede la proroga : Le delusioni nella città di Crotone non arrivano mai da soli. Non bastava l’amarezza dell’immeritata retrocessione in serie B, ancora

Alberto Bonisoli ministro dei Beni culturali : “Più soldi e assunzioni - così rilanceremo la cultura” : Alberto Bonisoli, nuovo ministro dei Beni culturali e turismo, ha pubblicato su Facebook e sul sito del Mibact il discorso tenuto il 2 giugno alla manifestazione del Movimento Cinque Stelle, da cui emergono i presupposti di quella che sarà la sua azione. Più investimenti, revisione della spesa, ascolto degli operatori e fiscalità diversa per il turismo.Continua a leggere

Alberto Bonisoli - primo discorso da ministro : "dobbiamo spendere di più e dobbiamo assumere persone qualificate" : Questo patrimonio è una risorsa incredibile, che tutti nel mondo ci invidiano, e noi lo dobbiamo trattare nel modo più gentile, ma allo stesso tempo più efficace. Il patrimonio è senz'altro qualcosa ...

Bergamo : buon lavoro ministro Cultura Alberto Bonisoli : Bergamo: ho chiesto anche a lui di non mettere biglietto per Pantheon Roma – Di seguito le parole di Luca Bergamo, vicesindaco e assessore alla Cultura di Roma Capitale. “Ho avuto modo di conoscere Alberto Bonisoli già prima della sua nomina a ministro della Cultura. Abbiamo avuto una conversazione positiva e gli auguro buon lavoro. Ci aspettiamo una maggiore disponibilità da parte del Governo perché è stato detto che ci sarà una ...

Chi è Alberto Bonisoli - il nuovo ministro dei Beni e delle attività culturali e del turismo : Alberto Bonisoli è direttore della Naba, la Nuova Accademia di Belle Arti di Milano. Classe 1961, mantovano, già indicato dal leader del Movimento Cinque Stelle Luigi Di Maio come Ministro dei Beni culturali nella squadra dei ministri targata M5S presentata prima delle elezioni, Bonisoli è esperto di Education Management e di design e sviluppo di progetti internazionali. E’ stato consulente di istituzioni pubbliche, nazionali e ...