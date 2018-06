Il matrimonio salva il cuore | vedovi | separati e single a rischio malattie cardiovascolari

Milano - salva la sua bambina di 10 anni dal matrimonio combinato : Non poteva accettare che la sua bambina, a soli dieci anni, sposasse un uomo di ventidue. Una mamma che vive a Milano, come riferisce Il Giorno, per impedire che la figlia fosse portata in Bangladesh, il paese d’origine della sua famiglia, per un matrimonio troppo precoce con un parente molto più vecchio, ha strappato i passaporti e i documenti di viaggio che il padre aveva preparato per partire. Subito dopo ha preso coraggio ed è andata a ...

Madre salva figlia di 10 anni da matrimonio combinato : L'ennesimo caso di nozze di bambine combinate dai genitori arriva da Milano e si è concluso nel migliore dei modi, grazie alla forza di volontà di una donna originaria del Bangladesh, arrivata a strappare il passaporto della figlia di appena 10 anni per impedire al padre di portarla nella sua terra di origine e darla in sposa a un ragazzo di 22 anni.Era stato proprio il genitore, lo scrive oggi il quotidiano Il Giorno, ad accordarsi con un ...

Mamma bengalese strappa i passaporti e salva bimba di 10 anni da matrimonio con 22enne : Ha strappato il passaporto suo e della figlia di 10 anni per evitare il ritorno in Bangladesh, che per la piccola voleva dire il matrimonio con un cugino di 22 anni. Ed è questa ribellione che ha salvato le due donne da un padre-padrone e un marito violento che ora è a processo davanti al giudice monocratico di Milano con l'accusa di maltrattamenti in famiglia.Una storia che arriva alla ribalta dopo l'uccisione in Pakistan di Sana ...