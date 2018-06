Il Giappone vince anche in un bar cinese Viva le rimanenze di Polonia-Senegal

Volley - Nations League 2018 : Italia shock - il Giappone vince in rimonta. Final Six lontana - Giannelli si infortuna : Un’Italia troppo brutta per essere vera perde la sua quarta partita nella Nations League 2018 di Volley maschile e mette a serio rischio la qualificazione alla Final Six del prestigioso torneo internazionale. A Osaka, gli azzurri sono stati sconfitti dal Giappone per 3-2 (21-25; 25-21; 23-25; 25-22; 15-10) al termine di una partita giocata molto male per larghi frangenti dove abbiamo subito la verve dei padroni di casa, formazione priva di ...

LIVE Italia-Giappone - Nations League Volley 2018 in DIRETTA : azzurri - serve vincere a tutti i costi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Giappone, match valido per la Nations League 2018 di Volley maschile. A Osaka gli azzurri sfideranno i padroni di casa in un match determinante per il nostro futuro nella nostra competizione: bisogna vincere a tutti i costi per continuare a rimanere in corsa verso la Final Six. I ragazzi di Chicco Blengini, dopo aver perso al tie-break contro la Polonia Campione del Mondo, si sono prontamente ...

Italrugby ko : il Giappone vince 34-17 : ROMA - Il Giappone ha battuto l' Italia 34-17 nel primo test match di rugby tra le due nazionali disputato ad Oita. Gli azzurri sono andati in meta due volte , Pasquali e Steyn, . Quattro le mete dei ...

Test match - l'Italia 'doppiata' a Oita : il Giappone vince 34-17 : Il Giappone ha battuto l'Italia 34-17 nel primo Test match di rugby tra le due nazionali disputato ad Oita. Gli azzurri sono andati in meta due volte , Pasquali e Steyn, . Quattro le mete dei padroni ...

LIVE Rugby - Giappone-Italia in DIRETTA : un Test Match da vincere per gli azzurri : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del primo vero Test Match per quanto riguarda la tournée estiva in terra asiatica per la nazionale italiana di Rugby. Gli azzurri affrontano ad Oita, al Bank Dome Stadium (ore 7.45 italiane), i padroni di casa del Giappone. Una sfida da vincere assolutamente per la banda di Conor O’Shea: fondamentale per il ranking mondiale (i nipponici sono tre posizioni avanti rispetto agli azzurri) e soprattutto ...

Rugby – O’Shea in ottica Giappone : “prestazione e risultato : siamo qui per vincere” : Il Ct dell’ItalRugby Conor O’Shea commenta il prossimo test match della Nazionale azzurra Senza alcun infortunio di rilievo dopo l’amichevole di Nagano contro Yamaha Jubilo il CT dell’Italia Conor O’Shea e il suo staff hanno potuto preparare il primo test match contro il Giappone di sabato a Oita con tutti i trentuno convocati a disposizione: “E’ stato difficile fare le scelte sulla formazione da schierare titolare contro i Giapponesi – ha ...

Coppa del Mondo boulder - Gabriele Moroni vince in Giappone. Primo successo in carriera : Spettacolare e storico oro per Gabriele Moroni nella tappa giapponese di Coppa del Mondo boulder di arrampicata. Il climber piemontese, a Hachioji, è salito sul gradino più alto del podio, dopo averlo sfiorato numerose volte in carriera con una collezione di quattro argenti e un ...

Arrampicata - Gabriele Moroni vince nella tappa Giapponese di Coppa del Mondo : Il climber piemontese sale sul gradino più alto del podio dopo averlo sfiorato numerose volte in carriera Gabriele Moroni trionfa nella tappa giapponese di Coppa del Mondo boulder di Arrampicata. Il climber piemontese sale sul gradino più alto del podio dopo averlo sfiorato numerose volte in carriera con una collezione di quattro argenti e un bronzo. Nel ranking mondiale l’italiano è al 10° posto. Moroni è riuscito ad imporsi già nella ...

L'Italrugby vince all'esordio nella tournee Giapponese : Roma, 2 giu. , askanews, nella prima uscita del tour estivo gli Azzurri di Conor O'Shea, in veste di Selezione 'Italia XV', supera il Club della Top League giapponese Yamaha Jubilo per 52-19 all'U ...

Volley femminile - Nations League 2018 : Italia da dimenticare - Giappone vince in rimonta 3-2 : Grande delusione in casa Italia: in quel di Hong Kong, nella settima partita della Nations League 2018 di Volley femminile, le azzurre vengono sconfitte per 3-2 dal Giappone in un match rocambolesco e rischiano di dire addio alle poche speranze di volare alla Final Six. Quello odierno infatti era una sorta di scontro diretto con le asiatiche: entrambe le squadre erano a quota due vittorie e si giocavano un posto per l’ultimo atto. ...