Il finale di Young Sheldon su Infinity il 20 giugno | lo spin-off di The Big Bang Theory

(Di martedì 19 giugno 2018) Da domani sarà disponibile ildisu. Lo-off di The Bigchiude il cerchio sul giovane fisico teorico interpretato da Iain Armitage. La comedy si differenzia dalla serie madre per essere girata in camera singola, una tecnica utilizzata da serie come New Girl.è incentrata sull'infanzia del protagonista di The Big. Nato e cresciuto negli anni Ottanta nel Texas orientale, a soli nove annisi ritrova a frequentare il liceo, nella stessa classe di suo fratello maggiore Georgie. Intorno a sé, l'affetto di una madre religiosa e fin troppo apprensiva, l'amore verso la nonna "Meemaw", la sorella gemella Missy, e la continua ricerca di attenzioni verso un padre che, pur non comprendendolo, riesce sempre a supportare ogni sua scelta. A differenza della serie madre, questo show ha la caratteristica di alternare ...