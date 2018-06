Il finale di Supergirl 3 spezza il cuore dei fan e mette alla porta Chris Wood | Mon-El

optimaitalia

(Di martedì 19 giugno 2018) Non c'è davvero mai una gioia per i fan delle serie tv e ildi3 ne è la conferma. Una concitata ora fatta di scontri e di inseguimenti perre ko Reign efine è andata in scena una vera e propria rivoluzione nella DEO, un cambiamento che, sicuramente, non tutti i fan manderanno giù.Dquarta stagione, già annunciata e in lavorazione dprima settimana di luglio, i fan dovranno dire addio, o quasi, a due personaggi molto amati ovvero Winn e Mon-El. Non è la prima volta che quest'ultimo sparisce senza perre una certa continuità al suo personaggio ma, a quanto pare,non sarà più regular nella serie The CW/Dc Comics.Dopo ildi3, andato in onda qualche ora fa negli Usa, sappiamo come la serie gestirà Jeremy Jordan e.Brainiac 5 (Jesse Rath) e Saturn Girl (Amy Jackson) sono tornati dal futuro per aiutare ...