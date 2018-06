Il ' decreto dignità' spiegato da Luigi Di Maio Che se lo è inventato

Torna nel cassetto il "decreto dignità". L’approccio statalista non funziona : A ffrontare i problemi e le potenzialità della gig economy oppure le grandi vertenze del lavoro come uno spot elettorale può essere dannoso per il nostro Paese e per le sorti dimigliaia di lavoratori e famiglie. La stessa scelta,fatta dalministro DiMaio, di tenere per sé due deleghe come lavoro e sviluppo economico fa capire che il governo del cambiamento punta ad occupare le prime pagine dei giornali piuttosto che risolverele emergenze. ...

decreto DIGNITA'/ Riders e precari - l'esca di Di Maio contro il lavoro autonomo : Trasformare i rider in lavoratori subordinati, pur in assenza del requisito fondamentale per la natura di questo rapporto, potrebbe avere indesiderati effetti negativi. GIULIANO CAZZOLA(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 06:07:00 GMT)SPILLO/ Jobs Act, pensioni, reddito di cittadinanza: Di Maio rischia di inciampare, di M. FerliniGIOVANI E lavoro/ La battaglia per il merito che può aiutarci, int. a M. C. Origlia

DI MAIO - ’DIETROFRONT’ SUI RIDER/ Foodora e Deliveroo aprono a decreto dignità : “tavolo per maggiori tutele” : Foodora contro Di MAIO e il Decreto Dignità RIDER: “Se passa, addio Italia: vogliono tornare indietro al Medioevo". Ministro incontra vertici Gig Economy: "meno rinnovi incarichi a termine"(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 17:40:00 GMT)

Rider - la bozza del decreto dignità : “Saranno considerati lavoratori subordinati. Divieto di paga a cottimo” : Dovranno essere inquadrati come “prestatori di lavoro subordinato” e avranno diritto anche a una “indennità mensile di disponibilità“. Nonché, “in proporzione alla retribuzione e all’indennità di disponibilità“, a malattia, ferie e maternità secondo le disposizioni sul lavoro intermittente. Lo prevede una bozza – pubblicata dal Sole 24 Ore – del decreto cosiddetto “di dignità” che ...

Di Maio si fa paladino dei rider : cosa c'è nel decreto dignità : rider, precariato e decreto dignità. Tre temi che hanno incendiato il dibattito tra il neo ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, e le aziende di food delivery. Un dibattito già acceso dalle...

Riders - il 'decreto dignità' Di Maio e le preoccupazioni Foodora : Oggi alle 14 il vicempremier incontrerà i vertici delle aziende 'food delivery' per mostrare le proposte a tutela dei giovani che consegnano cibo a domicilio: contratti con malattia, ferie, maternità ...

Foodora : con il decreto «dignità» via dall’Italia. Di Maio : no ai ricatti : Il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro ha chiarito di non voler demonizzare le attività legate alla gig economy ma ha anche ricordato che i riders sono «il simbolo di una generazione abbandonata dallo Stato». Foodora Italia: ascolteremo Di Maio ...

Di Maio risponde a Foodora sul decreto dignità : Aggiornamento - Il ministro Luigi Di Maio ha risposto tramite il suo account Facebook dicendo che nei prossimi giorni incontrerà anche i rappresentanti delle aziende come Foodora e ha ribadito la sua guerra al precariato. Ecco le sue parole:"Sono contento che finalmente si inizi a parlare dei diritti dei riders e di tutti i ragazzi che lavorano per le piattaforme digitali. Oggi il managing director di Foodora Italia ha criticato alcuni punti ...

Rider - bozza decreto di dignità : “Lavoro subordinato e divieto di paga a cottimo” : Prestatori di “lavoro subordinato” cui andrà pagata anche una “indennità mensile di disponibilità” e in proporzione gli istituti di malattia, ferie e maternità in linea con le norme sul lavoro intermittente. Lo prevede una prima bozza – visionata dall’agenzia Ansa – del decreto cosiddetto “di dignità” che disciplinerà il lavoro “tramite piattaforme digitali, applicazioni, ...

Foodora - Di Maio “no ricatti su rider - assumiamoli”/ Azienda vs Ministro “con decreto dignità lasciamo Italia” : Foodora contro Di Maio e il Decreto Dignità rider: “Se passa, addio Italia: vogliono tornare indietro al Medioevo". La replica del Ministro: "no ricatti sui rider, assumiamoli"(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 17:41:00 GMT)

'Se passa il 'decreto dignità' Foodora lascerà l'Italia'. E Di maio s'arrabbia : Articolo aggiornato alle ore 17,00 del 17 giugno 2018* 'Se fossero vere le anticipazioni del decreto dignità che il ministro Di maio ha fornito alle delegazioni di rider incontrate, dovrei concludere ...

FOODORA CONTRO DI MAIO E decreto dignità “COSTRETTI A LASCIARE L'ITALIA”/ “Rider? Impossibile assumerli tutti” : FOODORA CONTRO Di MAIO e il DECRETO DIGNITÀ rider: “Se passa, addio Italia: vogliono tornare indietro al Medioevo". L'amministratore delegato dell'azienda, ha rilasciato oggi un'intervista(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 16:08:00 GMT)

Se passa il 'decreto dignità' del ministro Di Maio Foodora lascerà l'Italia - dice l'ad : 'Se fossero vere le anticipazioni del decreto dignità che il ministro Di Maio ha fornito alle delegazioni di rider incontrate, dovrei concludere che il nuovo governo ha un solo obiettivo: fare in modo ...

Di Maio : nel decreto dignità revisione del Jobs act - le norme per il lavoro 4.0 - : ... al fine di poter risollevare le sorti economiche del paese stesso, ribadendo: 'L'epoca della precarietà infinita che sta dando solo incertezza e massacrando l'economia'.