Il Consiglio regionale ha approvato gli articoli 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 e 8 del Testo Unico

Giuseppe Pedà entra in Consiglio regionale : Laureato in economia e commercio, è dottore commercialista e revisore dei conti, ma la sua attività principale è quella di imprenditore nel settore della distribuzione di carburanti e nella ...

Veneto : i lavori della settimana del Consiglio regionale : Venezia, 18 giu. (AdnKronos) - L’Agenda settimanale prevede la convocazione del Consiglio regionale del Veneto, in seduta ordinaria, nelle giornate di martedì 19 e mercoledì 20 giugno, a partire dalle ore 10.30, con all’OdG innanzitutto diverse interrogazioni a risposta scritta, in materia di sanità

Consiglio regionale - nuova veste per Calabria on web : Contestualmente, consentirà ai cittadini e ai lettori di ogni parte del mondo, di conoscere le bellissime storie che esaltano e arricchiscono le tradizioni, l'economia e la cultura della Calabria. ...

Consiglio regionale - nuova veste per Calabria on web : La politica e soprattutto le attività dell'Assemblea legislativa regionale possono contare su uno strumento nuovo che ha tra i suoi obiettivi la valorizzazione dei punti di forza della Calabria senza ...

Morto Ettore Romoli - presidente del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e storico dirigente di Forza Italia : È Morto all’età di 80 anni l’ex parlamentare ed ex sindaco di Gorizia Ettore Romoli, eletto il 22 maggio scorso come presidente del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia. Romoli, nato a Firenze il 9 aprile 1938, aveva contribuito a fondare Forza Italia, di cui negli anni era stato consigliere nazionale e coordinatore regionale. Con il partito di Silvio Berlusconi era stato eletto al Senato nel 1994 e alla Camera nel 2001, oltre ad ...

Consiglio regionale - i lavori della commissione Sanità : ... contenente le proposte per il superamento delle criticità che da lunghi anni coinvolgono il mondo del welfare e dei suoi bisogni. 'Siamo soddisfatti per il clima costruttivo che si è creato fin da ...

Morto Romoli - presidente del Consiglio regionale in Fvg e co-fondatore di Fi : La lunga carriera in Forza Italia Come al Friuli, la sua carriera politica è stata indissolubilmente legata a Forza Italia . co-fondatore del partito azzurro, Romoli è sempre stato un liberale ...

morto nella notte Ettore Romoli - presidente del Consiglio regionale del Friuli : Laureato in economia e commercio all'Università di Trieste, dottore commercialista era stato presidente dell'Ordine dei commercialisti di Gorizia e insegnante in materie tecnico-economiche alle ...

Stadio della Roma : nove arresti per corruzione - anche vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio : I Carabinieri hanno arrestato nove persone nell'ambito di un'indagine, coordinata dalla Procura di Roma, su un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di condotte corruttive e di una ...

D'Alfonso va a Roma - cade il numero legale e il Consiglio regionale viene ancora rinviato : Maggioranza in frantumi, D'Alfonso molla L'Aquila per andare a Roma e fa cadere il numero legale in aula. Il Consiglio Regionale si scioglie prima del tempo. E' accaduto in Abruzzo dove ancora una ...

Nuovo stadio Roma - arrestati Presidente Acea e vice presidente Consiglio regionale Lazio : Misure cautelari per nove persone, sei in carcere e tre ai domiciliari , accusate di corruzione nell'ambito delle procedure di realizzazione dell' impianto sportivo Tor di Valle, a Roma . Coinvolti ...

Stadio della Roma : nove arresti per corruzione - anche vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio : I Carabinieri hanno arrestato nove persone nell'ambito di un'indagine, coordinata dalla Procura di Roma, su un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di condotte corruttive e di una ...

Il vice presidente del Consiglio regionale Eugenio Lai ha incontrato l'Ambasciatore della Repubblica Bielorussa in Italia Aleksandr Guryanov. : ... in visita ufficiale nell'Isola in occasione delle "Giornate della scienza Bielorussa in Sardegna". Nel corso dei colloqui, si è parlato, fra l'altro, delle numerose e qualificate iniziative di ...

Ferro - FDI - lascia Consiglio regionale : 'Amministrazione al capolinea - il mio è un arrivederci' : I cittadini sono disposti a dare ancora fiducia a chi sa rappresentare una buona politica, fatta di onestà e buon senso, certamente, ma anche di valori forti, di una visione di crescita organica del ...