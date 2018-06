' Il clan dei ricciai' | un mestiere in via di estinzione in un film

Mafia - 104 arresti : “Infiltrazione dei clan nel tessuto economico di Bari e provincia. Rapporti con Sacra Corona Unita” : L’indagine Pandora coordinata dalla Direzione distrettuale anti Mafia di Bari ha ricostruito gli assetti organizzativi, le attività criminali e la capacità di infiltrazione dei clan “Mercante-Diomede” e “Capriati” nel tessuto economico e sociale della città e della provincia. I carabinieri del Ros stanno eseguendo, nella stessa Bari e in altre parti d’Italia, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei ...

È morto Gino Santercole - uno dei ragazzi del clan di Celelentano - Musica - Spettacoli : E' morto di infarto nella sua casa di via dei Due Ponti a Roma, Gino Santercole . Chitarrista, cantante, nipote e autore di Adriano Celentano, aveva 77 anni. Celeberrime le sue canzoni Una carezza in ...

Salvini : business dei migranti clan destini sarà meno conveniente : "Domenica in Sicilia: Catania, Pozzallo, Modica. Faremo in modo che per gli immigrati clandestini si spendano meno soldi e si perda meno tempo: questo business vergognoso in Italia sarà sempre meno ...

Mafie - uomini dei clan parlano di legalità a scuola : “La nostra vera galera era mentale. Il carcere? Una liberazione” : “Ho polverizzato la mia coscienza per dare spazio a un delirio di onnipotenza”. A parlare è Roberto Cannavò, che sta scontando l’ergastolo nel carcere di Opera, a Milano. La sua è una storia di mafia, di morte e di rinascita. Lo spiega in un’aula piena di ragazzi. Alle sue spalle l’immagine ormai diventata icona di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e la scritta ‘Gli uomini passano. Le idee restano’. L’occasione è un evento organizzato ...

Roma : torna in galera uno dei membri clan Casamonica : Roma: Guido Casamonica aveva accettato ruolo in Croce rossa Roma -Di nuovo in cella Guido Casamonica. Il 43enne è stato arrestato ieri dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Casilino. L’uomo, dopo aver usufruito di un permesso a Roma, non si è presentato negli uffici del Commissariato per il controllo di rito. Solo qualche giorno fa il nome di Guido Casamonica era tornato sulla stampa nazionale. Perché il direttore del ...