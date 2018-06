Il clan dei ricciai | quando il lavoro è riscatto ' È l ultima spiaggia per gli ex

'Il clan dei ricciai' - un mestiere in via di estinzione in un film : Gesuino è un boss e ha scelto personalmente i membri del suo clan: Massimo, il suo braccio destro, ha scontato sei anni per associazione a delinquere. Andrea ha cinquantotto anni, quattordici li ha ...

Le infiltrazioni dei clan nell'economia pugliese : I clan baresi "Mercante-Diomede" e "Capriati" fanno affari con esponenti della cosiddetta 'Societa'' foggiana e della 'Sacra corona unita' di Lecce. Per assicurarsi l'intero bottino illegali, composto ...

Mafia - 104 arresti : “Infiltrazione dei clan nel tessuto economico di Bari e provincia. Rapporti con Sacra Corona Unita” : L’indagine Pandora coordinata dalla Direzione distrettuale antiMafia di Bari ha ricostruito gli assetti organizzativi, le attività criminali e la capacità di infiltrazione dei clan “Mercante-Diomede” e “Capriati” nel tessuto economico e sociale della città e della provincia. I carabinieri del Ros stanno eseguendo, nella stessa Bari e in altre parti d’Italia, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei ...

Mafia a Latina - blitz al clan Di Silvio/ Ultime notizie - 25 arresti alla famiglia rom cugini dei Casamonica : Latina, blitz anti Mafia contro il clan Di Silvio: Ultime notizie, 25 arresti alla famiglia criminale cugini dei Casamonica a Roma. I reati e la "novità" delle accuse mafiose(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 10:47:00 GMT)

Mafia - scacco matto al clan Di Silvio - cugini dei Casamonica : 25 arresti tra Roma e Latina : scacco matto al clan Di Silvio. Con l’accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso 25 persone appartenenti alla famiglia Rom sono finite in manette questa mattina nell’ambito di un’operazione della polizia di stato coordinata dalla Dda della procura di Roma. ...

È morto Gino Santercole - uno dei ragazzi del clan di Celentano - Musica - Spettacoli : È morto di infarto a 77 anni nella sua casa a Roma, Gino Santercole. Cantautore fuori dagli schemi, anarchico, dalla vita tormentata e multiforme, era nipote di Adriano Celentano e per lui aveva ...

Salvini : business dei migranti clandestini sarà meno conveniente : "Domenica in Sicilia: Catania, Pozzallo, Modica. Faremo in modo che per gli immigrati clandestini si spendano meno soldi e si perda meno tempo: questo business vergognoso in Italia sarà sempre meno ...

Milano - la mappa dei beni confiscati ai clan : «Restituiti uffici - box e ville di lusso» : una mappa piena di puntini rossi. Case, garage, uffici frutto degli investimenti degli uomini delle cosche al Nord. Una fotografia che rende più di ogni altro parametro l'idea di quanto le mafie in ...

Mafie - uomini dei clan parlano di legalità a scuola : “La nostra vera galera era mentale. Il carcere? Una liberazione” : “Ho polverizzato la mia coscienza per dare spazio a un delirio di onnipotenza”. A parlare è Roberto Cannavò, che sta scontando l’ergastolo nel carcere di Opera, a Milano. La sua è una storia di mafia, di morte e di rinascita. Lo spiega in un’aula piena di ragazzi. Alle sue spalle l’immagine ormai diventata icona di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e la scritta ‘Gli uomini passano. Le idee restano’. L’occasione è un evento organizzato ...

Roma : torna in galera uno dei membri clan Casamonica : Roma: Guido Casamonica aveva accettato ruolo in Croce rossa Roma -Di nuovo in cella Guido Casamonica. Il 43enne è stato arrestato ieri dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Casilino. L’uomo, dopo aver usufruito di un permesso a Roma, non si è presentato negli uffici del Commissariato per il controllo di rito. Solo qualche giorno fa il nome di Guido Casamonica era tornato sulla stampa nazionale. Perché il direttore del ...