Il caso Sentsov e le strane alleanze nel Parlamento europeo

internazionale

(Di martedì 19 giugno 2018) Olegè un regista ucraino, nato a Sinferopoli, in Crimea. Dal 2015 sta scontando venti anni di carcere per terrorismo. Un appello per la sua liberazione non è stato votato da un’inedita serie di eurodeputati. Leggi