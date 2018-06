Il Brahmaputra della pace | il riso dell' amicizia

huffingtonpost

(Di martedì 19 giugno 2018) Mentre tutti gli sguardi del mondo erano rivolti al G7 di Montreal e alla clamorosa spaccatura fra quelli che un tempo non lontano erano gli assoluti padroni'economia capitalistica mondiale, solo una flebile occhiata è stata destinata al summitSCO, l'Organizzazione di cooperazione di Shanghai, che si è tenuto in Cina, sotto la regia del Presidente cinese Xi Jinping. E quelle flebilissime occhiate erano tutte per l'incontro fra lo stesso Xi Jinping e il Presidente russo Vladimir Putin, il quale, mentre gelava il capoCasa Bianca circa un rientroRussia nel G8, firmava accordi di cooperazione con il gigante cinese.In realtà, però, in quel summitSCO, al suo margine, c'era un'altra relazione strategica che si stava stringendo, quella fra Cina e India, i due giganti emergenti'Asia dinamica. Xi Jinping e Narendra Modi, il Primo ...