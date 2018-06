Il 22 giugno l' Italia celebra i vini rosati con #oggirosé

LIVE Scherma - Europei 2018 in DIRETTA : martedì 19 giugno. Iniziano le prove a squadre - Italia da medaglia con fiorettisti e sciabolatrici : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA della quarta giornata degli Europei di Scherma a Novi Sad. Iniziano oggi le prove a squadre e si comincia con quelle di fioretto maschile e sciabola femminile. L’Italia è ancora alla ricerca del primo oro di questa rassegna continentale ed oggi c’è sicuramente l’occasione per veder finalmente risuonare l’Inno di Mameli sul gradino più alto del podio. Nel fioretto l’Italia (Daniele ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 19 giugno : Il ministro dell’Interno annuncia un dossier per cacciare i nomadi irregolari : “Gli italiani purtroppo te li devi tenere a casa” : L’ultima sparata “Censimento dei rom”, poi Salvini deve fare retromarcia A Telelombardia annuncia il dossier “etnico” Ma stavolta (anche su input di Di Maio) è costretto ad aggiustare il tiro di Tommaso Rodano Ballusti di Marco Travaglio Tenetevi forte, notizia sensazionale: Sallusti ha scoperto la vergogna. Scrive proprio così: “vergognarsi”. Solo che il verbo non è coniugato alla prima persona singolare, come sarebbe doveroso, almeno da ...

Rugby - il ranking mondiale aggiornato (18 giugno 2018) : l’Italia sale al 13° posto dopo la vittoria in Giappone : L’Italia del Rugby maschile fa un passo in avanti nella classifica mondiale dopo il successo di sabato scorso in Giappone: gli azzurri scavalcano Tonga portandosi al 13° posto in graduatoria. Sorride il Galles, che con la seconda vittoria in Argentina sale al terzo posto, alle spalle di Nuova Zelanda, prima, ed Irlanda, seconda. Ne fa le spese l’Australia, sconfitta proprio dall’Irlanda, che scende al quarto posto ed ora è ...

Da L’Amica Geniale a Gomorra 4 e Skam Italia : le novità di Fuoriserie al via il 22 giugno : Sono tanti i titoli protagonisti della nuova edizione di Fuoriserie: da L'Amica Geniale a Gomorra e Skam Italia. Sono queste alcune delle serie di cui si parlerà nel nuovo festival dedicare alle serie tv che si terrà da Orbetello, Grosseto nell'azienda agricola La Parrina, dal 22 al 24 giugno con la firma dell'avvocato esperto in diritto d'autore Giuliana Aliberti e dal critico cinematografico Fabio Ferzetti. Proiezioni e incontri tutti ...

Un disastro di ragazza/ Su Italia 1 il film con Amy Schumer (oggi - 18 giugno 2018) : Un disastro di ragazza, il film in onda su Italia 1 oggi, lunedì 18 giugno 2018. Nel cast: Amy Schumer e Bill Hader, alla regia Judd Apatow. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 16:53:00 GMT)

Mi presenti i tuoi?/ Su Italia 1 il film con Robert De Niro e Dustin Hoffman (oggi - 18 giugno 2018) : Mi presenti i tuoi?, il film in onda su Italia 1 oggi, lunedì 18 giugno 2018. Nel cast: Robert De Niro, Ben Stiller, Dustin Hoffman, alla regia Jay Roach. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 16:42:00 GMT)

La prima ricerca in Italia sul futuro del mondo della salute visto dai medici millennials : il 22 giugno la presentazione a Milano : Sarà presentata venerdì 22 giugno nell’Auditorium Sanofi Italia, in viale Bodio 37/B a Milano, la prima ricerca Italiana sul futuro del mondo della salute visto dai medici millennials. Il progetto di ricerca, ideato e sviluppato da Havas con il partner Ipsos e realizzato con il supporto di Sanofi, indaga il cambiamento e l’evoluzione dei medici millennials nell’era dell’integrated care: i trend della professione, l’utilizzo della ...

Volley - Nations League 2018 : Italia a Modena contro Russia - USA - Francia. Date - calendario - programma - orari e tv (22-24 giugno) : Nel weekend del 22-24 giugno si disputerà l’ultima tappa della Nations League 2018 di Volley maschile. L’Italia scenderà in campo al PalaPanini di Modena dove affronterà Russia, USA e Francia: un trittico micidiale per chiudere la fase preliminare della prestigiosa competizione internazionale. Gli azzurri sono chiamati a una vera e propria impresa: vincere tutti gli incontri per continuare a sperare in una complicata qualificazione ...

LIVE Scherma - Europei 2018 in DIRETTA : 18 giugno. Italia all’assalto tra spada e sciabola - Fiamingo e Navarria ci provano : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata degli Europei 2018 di Scherma. Oggi andranno in scena la spada femminile e la sciabola maschile. L’Italia può quindi giocarsi importanti carte da medaglia. Mara Navarria e Rossella Fiamingo sono tra le favorite per il podio. La friulana ha brillato in Coppa del Mondo ed ha il diritto di sognare in grande; la catanese, al contrario, è reduce da un’annata deludente ma è ...

Ti presento i miei - la trama del film su Italia 1 con Ben Stiller e Robert De Niro (oggi - 17 giugno 2018) : Ti presento i miei, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 17 giugno 2018. Nel cast: Robert De Niro, Ben Stiller e Teri Polo, alla regia Jay Roach. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 17:58:00 GMT)

LE AMICHE DELLA SPOSA/ Su Italia 1 il film con Kristen Wiig (oggi - 17 giugno 2018) : Le AMICHE DELLA SPOSA, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 17 giugno 2018. Nel cast: Kristen Wiig e Melissa Mccarthy, alla regia Paul Feig. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 11:16:00 GMT)

