Igor il russo | ecco i selfie con bicicletta e pistola durante la latitanza in Spagna

Igor il russo - selfie con bicicletta e pistola durante la latitanza in Spagna : Igor El Ruso cruzó Aragón en bicicleta y sin colaboradores y su destino Madrid https://t.co/pRyWpYZ1oI " La Comarca , @_lacomarca, 17 giugno 2018

La latitanza di Igor Il Russo raccontata dai suoi selfie : con la pistola prima di uccidere : Le fotografie e video registrati dal killer di Budrio durante la sua latitanza in Spagna. Sono state trovate nei supporti informatici sequestrati dopo l'arresto, lo scorso dicembre. Dalle immagini, non trapela nessuna traccia dei complici dell'uomo che ha ucciso cinque persone in pochi mesi.Continua a leggere

Lettera dal carcere di Igor il russo : "Potrei uccidere 50 uomini - ma mai violentare una donna" : L'accusa di violenza sessuale non va giù a Igor il russo. Il killer accusato di aver ucciso sei persone tra l'Italia e la Spagna ha deciso di discolparsi dall'infamante capo di imputazione per la ...

«Igor il Russo - Un killer in fuga» : sabato in giallo per Tv8 - : Il documentario fa parte del ciclo sabato in giallo-Storie Criminali che proseguirà con altri speciali, tutti in prima tv, sui principali fatti di cronaca che hanno monopolizzato l'attenzione dei ...

Le confessioni di Igor il Russo : "Potrei uccidere 50 uomini - mai una donna" : Torna a parlare, Igor il Russo. E lo fa con delle lettere dal carcere di Saragozza dove è rinchiuso, in isolamento, dallo scorso 14 dicembre. Dopo gli omicidi in Italia (su di lui ci sono prove schiaccianti) e quelli in Spagna (confessati di fronte al giudice), Norbert Feher vive la sua detenzione vedendo poco i compagni di carcere e comunicando pochissimo con l'esterno. Sa bene di essere ormai famoso nel Belpaese. Ha anche letto il libro ...

Igor il russo/ Norbert Feher - il terrore invisibile dell'Emilia Romagna (Delitti - Tv8) : Igor il russo, tra pochi mesi ci sarà l'udienza in Spagna per decidere il futuro del detenuto Norbert Feher. Quale sarà la decisione nei confronti del pluriomicida. (Delitti, Tv8)(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 10:16:00 GMT)

Igor il russo smette di bere in cella - ricoverato nell’infermeria del carcere : Norbert Feher, alias Igor il russo, è finito nell'infermeria dello stesso istituto penitenziario spagnolo dove è rinchiuso dopo l'arresto nel dicembre scorso. Sarebbe vittima di disidratazione ma, secondo indiscrezioni, avrebbe volontariamente smesso di bere anche se il suo legale non conferma la notizia.Continua a leggere

Io - ex compagno di cella di Igor il Russo - così sono diventato esca per catturarlo : Una sorta di "esca", usata per catturare Igor Vaclavic-Norbert Feher, l'uomo che tra Italia e Spagna ha ucciso cinque persone prima di essere arrestato lo scorso 15 dicembre a Teruel in Aragona. Si dipinge così, Luigi Scrima - 40 anni, compagno di cella per un periodo del killer oggi in carcere in terra iberica - che da Valencia, dove vive, racconta alla 'Nuova Ferrara' perché e come sia stato coinvolto nell'indagine, tuttora aperta, sui ...