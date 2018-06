I primi ospiti di Festival Show 2018 da Ermal Meta a Irama | The Kolors e Michele Bravi

Gli ospiti del Deejay On Stage 2018 a Riccione - annunciati i primi nomi da Elodie a Ermal Meta e Michele Bravi : annunciati i primi ospiti del Deejay On Stage 2018 a Riccione, il nuovo appuntamento con la musica dell'estate che animerà Piazzale Roma nelle prossime settimane. Dal 30 luglio al 24 agosto si svolgerà la kermesse estiva che da anni porta sul palco di Riccione i big della musica italiana ed internazionale, oltre che aspiranti cantanti ed emergenti. Quest'anno tra gli ospiti del Deejay On Stage 2018 a Riccione vi sono le giovani Elodie e ...

Accordi&Disaccordi : Andrea Scanzi e Luca Sommi aprono il confronto sul Nove. Di Battista e Carofiglio primi ospiti : Accordi e Disaccordi Accordi & Disaccordi, il nuovo talk d’attualità del canale Nove, debutta in un momento chiave. Stasera, proprio nel giorno in cui Lega ed M5S si apprestano a formalizzare l’esito del loro confronto, la rete generalista (almeno nelle intenzioni) di Discovery inaugura in prime time (ore 21.25) un approfondimento prodotto da Loft Produzioni e condotto in tandem dal giornalista e scrittore Andrea Scanzi e da Luca ...

I primi ospiti dei Wind Music Awards divisi per serata : chi sarà all’Arena di Verona il 4 e il 5 giugno : Sono stati svelati i primi ospiti dei Wind Music Awards 2018, in programma all'Arena di Verona per il mese di giugno. Due le serate anche quest'anno: il 4 e il 5 giugno prossimi. Gli artisti attesi come ospiti dei Wind Music Awards sono coloro che nell'ultimo anno si sono distinti in modo particolare per album, singoli e concerti. I singoli premiati ai Wind Music Awards sono quelli che, nell'ultimo anno, hanno conquistato almeno il disco di ...

Ufficiali i primi ospiti del Dodi Day a Bellaria Igea Marina del 1° giugno 2018 : I primi ospiti del Dodi Day a Bellaria Igea Marina sono stati decisi. L'artista ha infatti espresso i primi nomi di coloro che saliranno sul palco dell'evento per il compleanno speciale dello storico chitarrista dei Pooh, che ha organizzato un grande concerto nei luoghi della sua infanzia. Tra i nomi già Ufficiali compare anche quello di Stefano D'Orazio, batterista del gruppo tornato a farne parte in occasione della reunion della band con ...

Matrix Chiambretti torna su Canale5 : primi ospiti - cast e numero delle puntate : Canale5, Matrix Chiambretti torna in onda: gli ospiti della prima puntata di venerdì 27 aprile 2018 Da domani, venerdì 27 aprile 2018, in seconda serata su Canale5 torna ufficialmente in onda Matrix Chiambretti. ospiti della prima puntata sono Simona Ventura, Pupo e Myss Keta. Le ospitate della conduttrice e della giovane cantante sono previste per […] L'articolo Matrix Chiambretti torna su Canale5: primi ospiti, cast e numero delle ...

Torna il Fan Caraoke su Rai 2 - Alvaro Soler e Cristina D’Avena tra i primi ospiti : Torna il Fan Caraoke su Rai 2, l'appuntamento on the road con i volti della musica e dello spettacolo italiano! Al via da mercoledì 25 aprile 2018 la nuova edizione di Fan Caraoke, con tanti nuovi ospiti e fan che desiderano incontrare il proprio beniamino. L'appuntamento è in programma in seconda serata di Rai Due, e rispetto all'edizione precedente è condotto da Andrea Perroni, Brenda Lodigiani e Giorgia Palmas, che vanno a sostituire ...

Anticipazioni Concerto 1 Maggio a Roma : i primi ospiti : Anticipazioni Concerto 1 Maggio 2018, svelati i nomi dei primi grandi ospiti che calcheranno il palcoscenico allestito in Piazza San Giovanni in Laterano a Roma Cominciano a trapelare le prime indiscrezioni sugli artisti ospiti del Concerto del Primo Maggio. Da Carmen Consoli a Max Gazzè fino a Fatboy Slim, quest’anno la città di Roma si prepara ad una grande festa in musica! Concerto Primo Maggio a Roma Cresce l’attesa per il ...