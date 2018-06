I posti più belli del mondo | paese per paese | ma sarà vero?

A Calenzano il teatrino più piccolo del mondo : venti posti : Nel teatrino spazio a spettacoli musicali, teatrali, letture poetiche, mostre fotografiche di pittura corsi e masterclass. I prossimi appuntamenti in programma: giovedì 21 giugno alle 21,30 "In ...

Otto nuovi posti letto per disabili a Piuzzo grazie al Lions Club Borghetto. Sabato l'inaugurazione col vescovo : Dal prossimo 9 giugno 8 nuovi posti letto saranno disponibili per accogliere altrettanti giovani disabili e altri sei sono destinati ai loro accompagnatori per una settimana di vacanza presso il ...

Nuovo tour degli U2 nel 2019 negli stadi? Parla Adam Clayton : “Dovremmo tornare in posti più grandi” : Lo scorso 2 maggio l'Experience+Innocence tour ha debuttato a Tulsa e mentre ora si avvia verso la conclusione lo sguardo è già rivolto ad un potenziale tour degli U2 nel 2019. La prosecuzione della tournée della band di Bono al momento non sembra essere in cantiere, ma di sicuro il gruppo trae continua ispirazione dall'esibirsi dal vivo. Il bassista Adam Clayton ne ha Parlato in una recente intervista con Rolling Stones, in cui ha ...

USA - l'economia crea più posti del lavoro del previsto a maggio : l'economia statunitense crea più posti di lavoro del previsto a maggio. Nel mese in esame sono state aperte 223 mila buste paga nei settori non agricoli , non-farm payrolls, , in aumento rispetto alle

Lavoro : in Veneto 53mila posti in più nel primo trimestre 2018 : Venezia, 31 mag. (AdnKronos) – Nuovo picco dell’occupazione regionale: il primo trimestre 2018 registra l’aumento di 53 mila posti di Lavoro, secondo l’Osservatorio di Veneto Lavoro. Da gennaio a marzo 2018 si sono registrate in Veneto circa 225 mila assunzioni, il 17% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, e 172 mila cessazioni (+22,7%), per un saldo complessivo di +53.200 posti di Lavoro, il risultato ...

Festa del Fatto - Davigo : “Delinquere conviene? Italia uno dei posti dove è più facile”. “Cosa ci manca? La serietà” : “Un governo Lega-Cinque Stelle? Ne ho viste talmente tante prima che faccio fatica a immaginarmi qualcosa di peggio di ciò che ho già visto”. Il magistrato Piercamillo Davigo, presidente della seconda sezione penale della Corte di Cassazione, è al circolo Fuori Orario di Taneto di Gattatico dove è in corso la Festa del Fatto Quotidiano. Con Il direttore Marco Travaglio ha discusso sul tema: “Delinquere conviene?. “All’Italia manca la serietà. ...

Honda S660 Modulo X - La due posti diventa più sportiva : Sono passati ormai tra anni da quando la Honda ha lanciato la S660, una due posti dalle dimensioni estremamente compatte pensata principalmente per il mercato giapponese ed equipaggiata con un piccolo motore a tre cilindri da 660 centimetri cubi capace di 64 CV e 104 Nm. Per rendere più sportiva la piccola roadster la Casa nipponica ha introdotto il nuovo allestimento Modulo X che ne aggiorna l'estetica e introduce dettagli tecnici inediti. ...

Deutsche Bank mina vagante d'Europa. La banca tedesca taglia più di 7mila posti : La grande ritirata è iniziata e i contraccolpi rischiano di costituire un serio problema per l'intera Europa. La minaccia, questa volta, arriva dalla Germania. Deutsche Bank annuncia di voler tagliare fino a 7mila posti di lavoro in tutto il mondo, portando i suoi dipendenti dagli attuali 97mila a meno di 90mila. Un taglio consistente, che interesserà tutte le attività e che è la cartina di tornasole di una situazione ...

In Svizzera ci sono più posti di lavoro disponibili che disoccupati : Che la situazione sia rosea, per l'economia Svizzera , lo dimostrano le previsioni di una crescita vigorosa del Pil che, quest'anno, dovrebbe toccare il 2,8%', ha commentato Jan-Egbert Sturm, ...