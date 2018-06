I nuovi saldi sul PlayStation Store riguardano decine di titoli e quelli della collana

In arrivo i nuovi saldi Xbox in vista dell'E3 2018 : Microsoft ha annunciato la data d'inizio dei saldi Xbox in occasione dell'E3, essi avranno luogo a partire dal 7 giugno e ad attendere i giocatori saranno centinaia di giochi scontati, riporta Tra i giochi in promozione abbiamo Monster Hunter: World, Assassin's Creed Origins, Forza Motorsport 7, NBA 2K18, Sea of Thieves e PlayerUnknown's Battlegrounds, anche se vale la pena segnalare che la promozione più interessante riguarda proprio Xbox One ...