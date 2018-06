I nuovi colori naturali e vegani | come yoga per capelli

Sloggi presenta i nuovi colori per l’estate 2018 di Zero Feel [GALLERY] : Sloggi Zero Feel: un colore per ogni giorno della settimana. L’intimo esternabile non è mai stato così colorato e comodo Azzurro, fucsia, rosa confetto, blu, grigio, cognac e nero: ecco i sette colori della linea Zero Feel di Sloggi per l’estate 2018. Un colore per ogni giorno della settimana, per il modello bralette o il top, per vivere questa estate all’insegna del colore e del comfort. Zero Feel infatti è realizzato con un ...

Vesti inedite per Samsung Galaxy S9 e S9 Plus : due nuovi colori in arrivo : Belle novità per quel che riguarda i Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, che presto si Vestiranno di nuovi ed inediti colori, anche se per adesso di commercializzazione nel mercato italiano di queste varianti particolari ancora non se ne parla. Il discorso cade inevitabilmente sulle nuance 'Rosso Borgogna' e 'Sunrise Gold', che si aggiungono alle più classiche Titanium Grey, Midnight Black e Lilac Purple. Il Rosso Borgogna si presenta come una ...

Pony presenta le nuove Top Star : colori e materiali nuovi per una primavera/estate 2018 da favola [GALLERY] : Pony presenta TOP Star spring summer ‘18 i colori must have dell’estate a New York Pony è l’acronimo di Product of New York, città dove nasce negli Anni ’70 per poi diventare la sneaker simbolo del mondo hip hop statunitense, dalle strade della Grande Mela agli Skate Park ed ai campi da basket della West Coast americana. Il simbolo di quegli anni ed attuale sneaker iconica di Pony è senza alcun dubbio la Top Star, la tennis in pelle antesignana ...