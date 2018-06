I costumi da bagno realizzati con reti da pesca riciclate

vanityfair

(Di martedì 19 giugno 2018) Chi ama seguire su Instagram le modelle del momento non avrà potuto notare gli scatti da sogno di Elsa Hosk, uno degli angeli di Victoria’s Secret più amati di sempre. Anche la top svedese, in vacanza, non può fare a meno di sfoggiare il suo fisico da urlo in una serie didadi tendenza, tra i quali le fashioniste non hanno potuto che notare un nuovo brand. Si tratta di Fisch, un marchio che, come molte altre proposte della moda odierna, vuole contribuire alla salvaguardia dell’ambiente. LEGGI ANCHEIl richiamo delle conchiglie L’idea è nata dalla giovane stilista svedese Agnes Fischer che, avendo passato l’infanzia visitando St. Barth’s e facendo snorkeling, aveva notato come le barriere coralline non fossero più colorate come un tempo. Questo a causa delle migliaia di tonnellate di rifiuti abbandonati che hanno devastato l’oceano e il ...