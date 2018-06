I Chupa Chups compiono 60 anni

gqitalia

(Di martedì 19 giugno 2018) Nel 1958 Enric Bernat, imprenditore spagnolo erede di tre generazioni di pasticceri, ebbe un’idea geniale: produrre una grossa caramella da tenere in bocca a lungo, che permettesse ai bambini di non sporcarsi le mani grazie a un semplice bastoncino. Ne nacque Gol, il primo lecca-lecca di forma sferica ribattezzato successivamente. Un lollipop divenuto leggenda nel corso dei decenni, e che oggi festeggia i suoi 60tagliando una serie di traguardi davvero notevoli: oltre 130 gusti e 70.000 milioni di pezzi distribuiti in 103 nazioni. “Il segreto di? La sua forma, sicuramente, e poi il modo di consumarlo, così particolare -, sottolinea Marco Seregni, Direttore Commerciale della Perfetti Van Melle, che nel 2006 ha acquistato per 440 milioni di euro laS.A. – Senza dimenticare la continua capacità di essere all’avanguardia e di entrare ...