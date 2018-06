I 120 furbetti del terremoto | fondi per le case di villeggiatura

Terremoto Marche - terremotati furbetti chiedevano contributi illeciti per casa : 120 indagati : Secondo la Guardia di Finanza di Camerino, alcuni di quelli che avevano chiesto il contributo di alloggio in realtà già vivevano e lavoravano in altre località, tra cui anche chi aveva concesso l'abitazione in locazione. Altri invece continuavano a vivere stabilmente presso la propria abitazione pur dichiarando di alloggiare altrove perché inagibile. Altri ancora avevano inserito nella domanda la presenza di parenti che in realtà vivevano fuori ...