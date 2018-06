Human Technopole diventa adulto e punta a raddoppio fondi statali

Human Technopole - il presidente Simoni : "Condizioni per la fondazione più trasparente d'Italia" : Muove i primi passi l'Istituto di ricerca sulle scienze della vita Human Technopole che sta nascendo nell'area dove si è svolto Expo 2015, a Rho, in provincia di Milano. "Io credo che ci siano le ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 16 giugno : L’avvocato-consulente a fine aprile si muoveva per concordare incarichi per Human Technopole e diceva : “Mi manda Di Maio” : Lanzalone in missione a Chigi: “Sono del comitato nomine 5S” A fine aprile, in epoca Gentiloni, l’avvocato va dal governo a chiedere di concordare incarichi per Human Technopole. Ma viene ignorato di Carlo Tecce Tor di Balle di Marco Travaglio Siccome siamo abituati a dare tutte le notizie e a ricevere lezioni dai giornali che ne danno soltanto qualcuna, quelle che fanno comodo agli amici e agli amici degli amici, ieri abbiamo cercato ...