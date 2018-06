Huawei P20 Pro è il miglior smartphone di EHA 2018

Quante novità in arrivo per Huawei P20 - P20 Pro e P20 Lite : EMUI 8.1 e batteria migliorata : Trapelano proprio in queste ore alcune novità per tutti coloro che hanno deciso di puntare su Huawei P20, P20 Pro e P20 Lite, vale a dire la famiglia di device che il produttore asiatico ha commercializzato appena tre mesi fa e che a strettissimo giro dovrebbe ricevere una serie di aggiornamenti estremamente importanti. A tal proposito è giunto un importante contributo da parte di The Android Soul, che oltre a prevedere l'arrivo di Android P tra ...

Huawei P20 Pro scattare foto in alta risoluzione a 40 megapixel : foto fantastiche con Huawei P20 Pro scopri come si scattano foto a 40 megapixel con la fotocamera del telefono Android Huawei P20 Pro.

Al miglior prezzo Huawei P20 Lite : offerta più bassa del 17 giugno : Che Huawei P20 Lite sia tra gli smartphone più cercati in rete, e quindi anche tra quelli più acquistati, è un discorso che non fa una piega. Il rapporto qualità/prezzo, unitamente al design senz'altro gradevole ed alla componentistica hardware di tutto rispetto, ne fanno un dispositivo molto appetibile. In molti, dato l'avvicinarsi delle vacanze estive, staranno pensando di procedere all'acquisto di un nuovo modello. Le offerte del periodo ...

Huawei P20 Pro - in rilascio l’aggiornamento che migliora la fotocamera e porta le ultime patch : L'ultimo aggiornamento in corso di rilascio per Huawei P20 Pro, con build C432, apporta diverse migliorie e cambiamenti, oltre alle patch di giugno L'articolo Huawei P20 Pro, in rilascio l’aggiornamento che migliora la fotocamera e porta le ultime patch proviene da TuttoAndroid.

Sempre più un’ottima scelta Huawei P20 Pro : migliora fotocamera e batteria : A chi ha già acquistato un Huawei P20 Pro farà piacere sapere che il nuovissimo aggiornamento B131 (già in prima distribuzione) è destinato a migliorare ulteriormente l'esperienza fotografica del telefono ma pure la sua autonomia. Due ottime notizie utili pure per gli indecisi che non sanno se puntare o meno sul top di gamma. A cosa hanno lavorato gli sviluppatori per ottimizzare un device che già detiene un buon consenso di critica e ...

LG G4 - OnePlus 6 e Huawei P20 Lite si aggiornano : bug fixes e tanto altro : Oggi nuovi aggiornamenti per LG G4, OnePlus 6 e Huawei P20 Lite. Allora voi siete un po' curiosi di conoscere quali sono le novità introdotte da questi ultimi update? Indizio: non ci sono solo bug fixes... L'articolo LG G4, OnePlus 6 e Huawei P20 Lite si aggiornano: bug fixes e tanto altro proviene da TuttoAndroid.

Apprezzabilissime novità per Huawei P20 Lite con l’aggiornamento 135 : cosa cambia? : Uno degli smartphone che in Italia è risultato essere più popolare nel corso delle ultime settimane è senza ombra di dubbio il cosiddetto Huawei P20 Lite. Lanciato sul mercato a 350 euro, ben presto le migliori offerte online ce l'hanno presentato a condizioni economiche favorevoli, come percepito con la soluzione a rate proposta tramite il volantino MediaWorld descritto su queste pagine nella giornata di ieri, fino a giungere alle prime ...

UMIDIGI Z2 - davanti iPhone X - dietro Huawei P20 a 213 euro - : Sbloccato per l'uso in tutto il mondo, UMIDIGI Z2 propone è un phablet con display da 6,2 pollici, che si rifà ai canoni moderni, con display enorme sul frontale, ma racchiuso nel corpo di un normale ...

Scattato il volantino MediaWorld oggi 14 giugno con Huawei P20 Lite e S9 Plus protagonisti : Torna caldo come non mai il volantino MediaWorld a partire da oggi 14 giugno. La nota catena ha infatti lanciato una campagna che, pur consentendo di risparmiare non moltissimo rispetto al prezzo di listino di alcuni device diventati in questi mesi molto popolari in Italia, allo stesso tempo assicura la possibilità di acquistare determinati device a rate a tasso zero. Vedere per credere il caso di Huawei P20 Lite e Samsung Galaxy S9 Plus che ...

Huawei fa 6 milioni con P20 e cresce senza precedenti in Europa - foto - : ... oggi raggiunge un importante traguardo con i 6 milioni di device spediti nel mondo. Grazie a questo risultato, l'azienda è cresciuta senza precedenti in Europa ma anche in Cina . La notizia arriva ...

Huawei P20 e P20 Pro hanno superato 6 milioni di unità vendute : Huawei ha rivelato che Huawei P20 e Huawei P20 Pro hanno superato i 6 milioni di unità vendute dall'inizio della commercializzazione, avvenuta poco più di due mesi fa. L'articolo Huawei P20 e P20 Pro hanno superato 6 milioni di unità vendute proviene da TuttoAndroid.

La TWRP adesso supporta anche OnePlus 6 - Huawei P20 Pro e non solo : La TWRP è senza ombra di dubbio la custom recovery più famosa ed usata dagli appassionati di modding e adesso supporta anche alcuni nuovi device, tra i quali anche nuovi top di gamma del calibro di OnePlus 6 e Huawei P20 Pro ed il gigantesco Xiaomi Mi Max 2. L'articolo La TWRP adesso supporta anche OnePlus 6, Huawei P20 Pro e non solo proviene da TuttoAndroid.

UMIDIGI Z2 sfida Huawei P20 : chi ha la miglior colorazione Twilight? : UMIDIGI Z2 lancia la sfida, almeno a livello di design, a Huawei P20 Pro, a cui si è ispirata per la particolare colorazione Twilight. L'articolo UMIDIGI Z2 sfida Huawei P20: chi ha la miglior colorazione Twilight? proviene da TuttoAndroid.

Super sicuri Huawei P20 e P20 Pro con aggiornamento 128 : cos’è Google Smart Lock : Un nuovo aggiornamento Huawei P20 e P20 Pro è partito. Il pacchetto 128, è disponibile sia per il modello "standard" di punta di questo 2018 sia per quello premium (i modelli interessati sono siglati come CLT-L29, CLT-L09, EML-L09 e EML-L29 e tra le corpose novità, oltre alla patch di sicurezza Google, è incluso pure il Google Smart Lock. Partiamo prima dalla patch di sicurezza ora disponibile sui due Huawei P20 e collega. Nonostante il mese ...