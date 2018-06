Heather Locklear minaccia il suicidio | ricoverata

Heather Locklear di Melrose Place ricoverata per valutazione psichiatrica - ha minacciato di suicidarsi : Non c'è pace per l'ex volto di Amanda Woodward: Heather Locklear di Melrose Place è stata ricoverata per una valutazione psichiatrica, dopo aver minacciato il suicidio di fronte alla sua famiglia. A riportare la notizia è il portale statunitense TMZ, che spiega come la madre della Locklear abbia chiamato il 911 nel pomeriggio di domenica 17 giugno per segnalare una preoccupazione sulla salute dell'attrice. L'autrice della telefonata ha ...