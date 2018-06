“Hanno ucciso anche a lui” Dopo XXXTentacion | un altro cantante ammazzato Colpi di

caffeinamagazine

: La Croce Rossa ha soccorso la nave Diciotto. Hanno trovato l'inferno. Bimbo siriano per lo shock non parla più, gli… - angelomangiante : La Croce Rossa ha soccorso la nave Diciotto. Hanno trovato l'inferno. Bimbo siriano per lo shock non parla più, gli… - AmiciFilangieri : «...in quel “IO NO” ho trovato l’espressione che fotografa in maniera nitida ed esemplare tutto il problema contro… - musicaworldIT : Hanno ucciso un altro rapper: morto Jimmy Wopo -

(Di martedì 19 giugno 2018) Il mondo della musica è rap è sotto choc.l’assassinio del rapper, compiuto nel corso della notte passata a Miami, le cronache musicali statunitensi registrano unepisodio analogo, questa volta avvenuto a Pittsburgh, in Pennsylvania. Il rapper Jimmy Wopo, ventunenne astro nascente dell’hip hop a stelle e strisce, è stato ferito mortalmente nel corso di una sparatoria avvenuta a Middle Hill, uno dei quartieri di Hill District, lo storico sobborgo popolare della città, mentre il giovane rapper si trovava in auto. Nell’attentato, sul quale la polizia sta ancora indagando, è rimasta feritaun’altra persona, giudicata però dai medici non in pericolo di vita. Travon Smart, questo il nome all’anagrafe del rapper, era già stato coinvolto altre sei volte in episodi di violenza con armi da fuoco, e aveva alle spalle una serie di ...