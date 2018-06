Halle | esordio vincente per Federer Seppi vince il derby con Berrettini

ATP Halle – Andreas Seppi si aggiudica il derby azzurro : Berrettini sconfitto all’esordio : Andreas Seppi si aggiudica il derby azzurro all’esordio ad Halle : il tennista altoatesino batte Berrettini in due set Per Matteo Berrettini era destino, il cammino nell’ATP di Halle doveva concludersi presto. Eliminato nell’ultimo turno di qualificazione e poi ripescato da lucky loser, il giovane tennista azurro è stato sconfitto all’esordio nel torneo tedesco da Andreas Seppi . Il tennista altoatesino ha conquistato il derby azzurro imponendosi ...

Halle - esordio vincente per Federer : esordio vincente per Roger Federer al torneo Atp 500 di Halle , erba, montepremi 1.983.595 euro, . Lo svizzero, numero 1 del mondo e prima testa di serie, batte lo sloveno Aljaz Bedene, numero 72 del ranking Atp, con il punteggio di 6-3, 6-4 in un'ora e 11 minuti.