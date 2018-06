Ha ragione chi ha i voti?

Trump l'aveva detto : i sondaggi danno ragione a Salvini sui porti chiusi ai migranti e sull'Europa : Donald Trump lo ha detto ieri molto chiaramente, "sembra che la linea dura sui migranti ora paghi". Matteo Salvini sta cavalcando la questione migranti e i sondaggi sono dalla sua parte. La strategia "porti chiusi", che ancora oggi il ministro dell'Interno conferma impedendo l'attracco alle navi di due Ong provenienti dalla Libia, piace alla maggioranza degli italiani.Sul Corriere della Sera, Nando Pagnoncelli espone i risultati dell'ultima ...

Aquarius - Macron : «Non posso dare ragione a chi provoca». Conte orientato a rinunciare alla visita a Parigi : Il ministro dell’Interno riferisce sulla chiusura dei porti italiani alla nave di profughi dalla Libia. Intanto si apre anche un caso diplomatico con la Francia: il ministro Tria cancella il bilaterale e il premier minaccia di annullare il suo viaggio

Aquarius - Macron non si scusa : «Non posso dare ragione a chi provoca». E Conte rinuncia al viaggio a Parigi : Il ministro dell’Interno torna sul caso della nave con a borso 629migranti: «Sul fronte Nord Africa, paghiamo tutti l’instabilità portata proprio dai francesi in Libia e a sud della Libia». E Conte rinuncia alla visita prevista per venerdì a Parigi

Caso Aquarius - Macron non si scusa : “Non posso dare ragione a chi provoca”. Conte non va a Parigi : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sarebbe intenzionato a rinviare il colloquio con il presidente francese, Emmanuel Macron previsto per venerdì a Parigi. Dopo le polemiche sul fronte immigrazione, scaturite dal Caso dell’imbarcazione Aquarius, e un fitto botta e risposta di dichiarazioni, a quanto si apprende, il capo del Governo avrebbe...

Caso Aquarius - Macron non si scusa : “Non posso dare ragione a chi provoca”. Tria rinvia il viaggio : Il presidente francese, Emmanuel Macron, risponde all’Italia sul Caso Aquarius e considera la scelta di Roma una provocazione. «Chi è che dice io sono più forte dei democratici e se vedo una nave arrivare davanti alle mie coste la caccio via? Se gli dò ragione, aiuto la democrazia? Non dimentichiamo chi ha parlato e chi ci ha interpellati» dice, r...

Aquarius - Macron non si scusa : «Non posso dare ragione a chi caccia barca dalle coste» Tria rinvia il viaggio : Salvini: «Senza scuse Conte non dovrebbe andare a Parigi». Il ministro dell’Interno torna sul caso della nave con a borso 629migranti: «Sul fronte Nord Africa, paghiamo tutti l’instabilità portata proprio dai francesi in Libia e a sud della Libia»

