Grease film stasera in tv 19 giugno | trama | curiosità | streaming

Grease/ Su Canale 5 il film con John Travolta e Olivia Newton-John (oggi - 19 giugno 2018) : GREASE (Brillantina), il film in onda su Canale 5 oggi, martedì 19 giugno 2018. Nel cast: John Travolta e Olivia Newton-John, alla regia Randal Kleiser. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 09:31:00 GMT)

Grease - il film su Canale 5 martedì 19 giugno 2018 : Su Canale 5, martedì 19 giugno 2018 in prima serata, va in onda uno dei film americani forse più famosi di sempre, se non altro per via della sua coinvolgente colonna sonora: si tratta di GREASE (Brillantina), pellicola del 1978 con John Travolta, Olivia Newton-John e Stockard Channing. Ispirato ad un musical degli anni 70, GREASE compie 40 anni proprio in questi giorni (nei cinema USA è uscito il 16 giugno 1978) e per l’occasione Mediaset ...

Travolta - festa in spiaggia per Grease : "Quel film è ormai patrimonio di tutti" : Quando Benicio del Toro - che a Cannes presiede la giuria della sezione 'Un certain regard' - ha incontrato John Travolta non è andato molto per il sottile: 'Tu sei la ragione per cui io faccio l'...

'Grease' - la canzone ritrovata della sigla animata del film : Per celebrare il 40esimo anniversario del film cult, Grease torna in edizione restaurata in 4K Ultra Hd, Blu-ray e Dvd con Universal Pictures Home...

'Grease' - John Travolta celebra i 40 anni del film a Cannes : Un evento speciale a Cannes celebra i 40 anni di Grease. John Travolta e il regista, Randal Kleiser, parteciperanno a una spettacolare proiezione...