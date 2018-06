Grande Fratello Vip 3 Massimiliano Caroletti | Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi nel

Grande Fratello 15 - Angelo Sanzio : "Rodrigo Alves? Ha esagerato - non è il mio modello" : Domanda semplice: cosa hanno in comune Angelo Sanzio e Rodrigo Alves? Almeno tre cose: la partecipazione alla quindicesima edizione del Grande Fratello, il primo come concorrente e il secondo in qualità di ospite, il fatto di essere stati spesso ospiti dei programmi condotti da Barbara D'Urso, Pomeriggio Cinque e Domenica Live, e la definizione, valida per entrambi, di "Ken Umano". prosegui la letturaGrande Fratello 15, Angelo Sanzio: ...

Angelo Sanzio Vs Simone Coccia/ "Un lupo vestito da agnello - ci vuole coerenza nella vita" (Grande Fratello) : Guerra social tra Angelo Sanzio e Simone Coccia. Il fidanzato di Stefania Pezzopane lascia il gruppo whatsapp e sbotta: "Coerente con le mie idee, non come gli altri!"(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 22:35:00 GMT)

Veronica Satti ringrazia tutti : le parole dopo il Grande Fratello : Veronica Satti ricorda il suo Grande Fratello due mesi dopo l’entrata dalla porta rossa Una tra i protagonisti indiscussi dell’ultima edizione del Grande Fratello è senza dubbio Veronica Satti. La figlia di Bobby Solo ha emozionato il pubblico da casa con la sua storia riuscendo ad arrivare fino alla fine del reality condotto da Barbara […] L'articolo Veronica Satti ringrazia tutti: le parole dopo il Grande Fratello proviene da ...

Anticipazioni Grande Fratello Vip 2018 : tra i possibili concorrenti anche Francesco Monte : Continuano a trapelare Anticipazioni su quello che sara' il cast [VIDEO] del Grande Fratello Vip 2018, il fortunato reality show condotto da Ilary Blasi che anche quest'anno rivedremo in onda su Canale 5. Tanti i nomi che nelle ultime ore sono stati riportati in anteprima sulle riviste 'Nuovo Tv' e 'Novella 2000' tra cui quelli di alcuni ex tronisti di Uomini e donne, come ad esempio Lucas Peracchi, Andrea Cerioli e Francesco Monte. Francesco ...

Uomini e Donne - Cristina Plevani dal Grande Fratello al trono over? : Cristina Plevani, vincitrice del primo 'Grande Fratello, intervistata da 'Uomini e Donne Magazine', ha confessato di essere ancora single e, a 46 anni, si sente pronta a trovare l'uomo della sua vita, magari, prendendo parte al trono over del programma di Maria De Filippi.prosegui la letturaUomini e Donne, Cristina Plevani dal Grande Fratello al trono over? pubblicato su Gossipblog.it 17 giugno 2018 23:09.

Grande Fratello Vip 3 : nel cast le grandi attrici della commedia italiana : A Gf Nip finito - ormai da diverse settimane - quando tutto il mondo Mediaset è proiettato al reality Temptation Island, trapelano le prime...

Grande Fratello Vip 3 : contattate sei dive del passato. L’indiscrezione : Grande Fratello Vip 3: contattate sei dive del passato per fare parte del cast. Mentre l’intera popolazione italica sta decidendo dove passare le vacanze o magari ha già deciso di rimanere in città, la macchina del Grande Fratello Vip, giunto ormai alla terza edizione non si ferma e il toto nomi per sapere il cast ufficiale rimbalza da un sito all’altro. Grande Fratello Vip 3: sei dive del passato nel cast? Stando alle ultime indiscrezioni che ...

Dal Grande Fratello alla fontana di Trevi per fare 'Anita' : bagno da 450 euro : Come non passare inosservata creando un evento mediatico. La starlette in cerca di notorieta' ha studiato un piano e c'è riuscita ad avere il suo momento di visibilita', anche se non aveva previsto le conseguenze in termini di sanzioni. Il 'gioco' le è costato 450 euro di multa. Ha scimmiottato Anita Ekberg come se fosse stata in una sequenza del film 'La dolce vita' quando ieri alle 19 e 30 ha fatto il bagno nella immortale fontana di Trevi a ...

Grande Fratello Vip 3 - trattative in corso. E spunta Ornella Muti : Fra le contattate, secondo la rivista di cronaca rosa, ci sarebbero Debora Caprioglio, Anna Maria Rizzoli ed Eleonora Giorgi, già ballerina a "Ballando con le Stelle". Circola anche il nome di ...

Grande Fratello Vip 3/ Le dive del cinema nel cast? Ecco i nomi emersi - tra Ornella Muti e Barbara Bouchet : Grande Fratello Vip 3, le dive del cinema del passato nel cast della terza edizione del reality show? Ecco i nomi emersi, tra Ornella Muti e Barbara Bouchet.(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 10:48:00 GMT)

Luca Onestini - del Grande Fratello VIP - arriva a Le Vele di Alassio : Immagine tratta dalla pagina ufficiale Facebook di Luca Onestini Si preannuncia ricco di eventi il prossimo fine settimana alla discoteca Le Vele di Alassio. Ecco il calendario, con gli eventi di ...

Grande Fratello presto in asilo : I casi di maltrattamento in un asilo dell'hinterland udinese e di un asilo nido privato a Pordenone registrate negli ultimi mesi hanno fatto crescere l'allarme nell'opinione pubblica, preoccupata per ...

Grande Fratello - Siria De Fazio : "Mi sono operata per problemi di salute - stento a riconoscermi allo specchio" : Siria De Fazio è una delle tantissime, ormai, ex concorrenti del Grande Fratello, il reality show tornato in onda quest'anno, su Canale 5, con la versione originale.L'ex mangiafuoco originaria di Pomigliano d'Arco, che oggi ha 40 anni, oltre alla sua partecipazione al Grande Fratello, ha fatto parlare di sé anche per una relazione "speciale" con Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti. L'anno scorso, inoltre, la De Fazio ha festeggiato ...

Cristina Plevani del Grande Fratello : 'Vi rivelo il mio terrore'. La straziante confessione - c'entra anche Maria De Filippi : In seguito, però, il ritiro dal mondo dello spettacolo e una esistenza comune: recentemente è stata fotografata mentre faceva la cassiera , il suo nuovo lavoro. Ora, però, la voglia di televisione ...