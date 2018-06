Governo alla prova del Def

Il Vaticano anticipa il Governo : taser in dotazione alla Gendarmeria : Già da alcuni giorni alcuni sono in dotazione. In Italia, dopo gli annunci del capo della polizia Gabrielli e del ministro dell'Interno Salvini, la sperimentazione partirà nelle prossime settimane

Il coraggioso Governo di ContePropositivo di fronte alla MerkelHotspot Ue nei paesi d'origine : Giuseppe Conte e Angela Merkel: un incontro che vedrà, per la prima volta in assoluto, un premier italiano presentarsi di fronte al numero uno tedesco senza il cappello in mano e soprattutto con una proposta seria per provare a dare qualche concreta risposta al tema immigrazione Segui su affaritaliani.it

Il coraggioso Governo di ContePropositivo di fronte alla MerkelHotspot Ue nei paesi d'origine : Giuseppe Conte e Angela Merkel: un incontro che vedrà, per la prima volta in assoluto, un premier italiano presentarsi di fronte al numero uno tedesco senza il cappello in mano e soprattutto con una proposta seria per provare a dare qualche concreta risposta al tema immigrazione Segui su affaritaliani.it

Allarme Coldiretti : 2 - 7 milioni di italiani senza cibo. Governo vuole rivedere accordi commerciali : ... in linea di principio, con il film-documentario 'L'economia della felicità' di Helena Norberg-Hodge, in cui si dice che 'l'unica economia che conta è quella locale'. Ricevi aggiornamenti su Governo ...

'Il Movimento 5 Stelle : dalla protesta al Governo' : […] In realtà, il M5s si era presentato, fin dalla sua fondazione, come un soggetto politico anomalo rispetto ai tradizionali parametri con cui la scienza politica ha definito le forme-partito nel ...

«L’incoerente - l’apprendista e il capo». I voti alla partenza del Governo : «A 100 giorni dal 4 marzo abbiamo un premier apprendista, un ministro dell’Interno che fa il capo del Governo e un’opposizione che non c’è». Ha il dono della sintesi, Ferruccio De Bortoli. L’ex direttore de IlSole24Ore e del Corriere della Sera, 65 anni, oggi editorialista per il quotidiano di via Solferino, dà i voti al Governo Conte a due settimane esatte dal suo insediamento. Lo fa in una giornata complicata, in cui i ...

Migranti - Merkel al capolinea? Rottura col Csu - Governo a rischioCon Seehofer-Salvini-Kurz traballa : La leadership di Angela Merkel è ai minimi storici. Si riaccende lo scontro con Seehofer sui Migranti e il governo rischia. La cancelliera deve cedere o rilanciare prima dell'incontro con Conte Segui su affaritaliani.it

Governo - la gaffe del neosottosegretario alla Salute Fugatti (Lega) nel 2015 : scambiò centro culturale per ospedale : Correva l’anno 2015 e il neo-sottosegretario leghista alla Salute, Maurizio Fugatti, all’epoca consigliere provinciale a Trento, noto per la sua massiva produzione di interrogazioni e per le sue battaglie contro le moschee e il “gender” nelle scuole, allietò le cronache locali con la sua 481esima interpellanza al Consiglio Provinciale su un grottesco malinteso. Successe che il direttore artistico del Teatro Stabile di ...

Governo - il neosottosegretario alla Salute Fugatti (Lega) e la sua gaffe nel 2015 : scambiò un centro culturale per un ospedale : Correva l’anno 2015 e il neo-sottosegretario leghista alla Salute, Maurizio Fugatti, all’epoca consigliere provinciale a Trento, noto per la sua massiva produzione di interrogazioni e per le sue battaglie contro le moschee e il “gender” nelle scuole, allietò le cronache locali con la sua 481esima interpellanza al Consiglio Provinciale su un grottesco malinteso. Successe che il direttore artistico del Teatro Stabile di ...

Togliere le sanzioni alla Russia? Tutte le carte in mano al Governo (fino al veto) : Il futuro delle sanzioni economiche alla Russia tornerà d’attualità nei prossimi giorni quando i rappresentanti diplomatici dei Ventotto inizieranno a discutere del loro rinnovo che...

Governo : M5S Cede Su Tutto Alla Lega Ecco i 9 Viceministri e 39 i Sottosegretari TUTTI I NOMI : Roma - "Sono 45" le NOMIne decise dal Consiglio dei ministri per i Viceministri e Sottosegretari di Stato. I Viceministri sono 6 e 39 sono invece i Sottosegretari. Lo afferma il ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro al termine del Cdm. "Non abbiamo parlato di deleghe, le faremo in settimana, entro giovedì". Lo ha annunciato il ministro dei rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro al termine del ...

Governo Conte - dalla sottosegretaria amica di Cosentino ai dibattiti sulla “negritudine” : ecco chi sono i sottosegretari : Di tweet del sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia è già pieno il mondo (di internet): quella volta che disse che ancora non crede allo sbarco sulla Luna, l’altra in cui paragonava l’uscita di Imagine a “Italia5Stelle“, l’altra ancora in cui si felicitava del fatto che il Restitution Day era “più rivoluzionario dagli omicidi di Falcone e Borsellino” (notevole anche per la difficile ...

Aquarius - Governo risponde alla Francia : “Non accettiamo lezioni ipocrite - da Parigi cinismo” : Il governo italiano replica alla Francia e alle parole del presidente Emmanuel Macron sul caso della nave Aquarius: "L'Italia non può accettare lezioni ipocrite da paesi che in tema di immigrazione hanno sempre preferito voltare la testa dall'altra parte. La Francia ha più volte adottato politiche ben più rigide e ciniche in materia di accoglienza".Continua a leggere

Governo alla prova delle Authority : Il primo indizio - l'assenza ieri del ministro dell'Economia Giovanni Tria - non è indicativo: non significa disinteresse perché il titolare del Mef partecipa da sempre a intermittenza al rito Consob.