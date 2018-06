Google Podcast sbarca ufficialmente nel Play Store

Date un’occhiata al nuovo Material Design di Google Podcasts e Messaggi Android : Google Podcasts è stato riscritto con un tema più leggero e una nuova icona di riproduzione. Alcuni elementi sono ora arrotondati e presentano icone aggiornate e una nuova icona porta a un nuovo elenco di episodi che potranno essere riprodotti. Nel frattempo l'aggiornamento alla versione 3.3 per l'app Messaggi Android rilasciato da Google ha incluso una versione nascosta della nuova riprogettazione Material Design 2. L'articolo Date ...

Le novità di Google Assistant e Google Podcasts mostrate da alcuni screenshot : Dall'analisi del codice della versione 8.7 di App Google per Android arrivano nuove anticipazioni su una feature di Google Assistant in arrivo nel 2018 L'articolo Le novità di Google Assistant e Google Podcasts mostrate da alcuni screenshot proviene da TuttoAndroid.

App Google migliora il supporto ai podcast e prepara novità legate a Google Assistant : App Google migliora il lettore integrato aggiungendo i download e la riproduzione offline. Nel frattempo sotto al cofano prepara novità per Google Assistant e altre funzioni. L'articolo App Google migliora il supporto ai podcast e prepara novità legate a Google Assistant proviene da TuttoAndroid.

Google parla del futuro dei podcast all’interno di Google Assistant : In un'intervista Google parla dei futuri aggiornamenti del lettore podcast integrato in Google Assistant e uno in particolare tornerà davvero utile! L'articolo Google parla del futuro dei podcast all’interno di Google Assistant proviene da TuttoAndroid.