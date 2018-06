Gli italiani si spostano verso le carni bianche | pollo e tacchino conquistano

Vediamo - numeri alla mano - se davvero Gli italiani hanno un problema coi migranti africani : Per Enrico Mentana gli italiani non hanno tanto un problema con i migranti quanto con il colore della loro pelle e col passaporto africano. Questo a grandi linee il senso del post pubblicato su Facebook dal direttore del Tg La7: “Che poi non lo si dice apertamente, ma nessuno si è mai preoccupato dei milioni di latinoamericani, filippini, albanesi, rumeni o slavi di vari paesi venuti a ondate nel nostro paese e negli altri della ...

Matteo Salvini - il sondaggio sui campi rom : l'80% deGli italiani sta con il ministro dell'Interno : Non c'è solo il sondaggio Swg per La7, quello che fotografa la Lega primo partito, a rendere felice il Carroccio. Un'altra rilevazione, questa volta di AnalisiPolitica , la documentazione è su ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 19 giugno : Il ministro dell’Interno annuncia un dossier per cacciare i nomadi irregolari : “Gli italiani purtroppo te li devi tenere a casa” : L’ultima sparata “Censimento dei rom”, poi Salvini deve fare retromarcia A Telelombardia annuncia il dossier “etnico” Ma stavolta (anche su input di Di Maio) è costretto ad aggiustare il tiro di Tommaso Rodano Ballusti di Marco Travaglio Tenetevi forte, notizia sensazionale: Sallusti ha scoperto la vergogna. Scrive proprio così: “vergognarsi”. Solo che il verbo non è coniugato alla prima persona singolare, come sarebbe doveroso, almeno da ...

Perché aGli italiani piace costruirsi antipapi : In Italia abbiamo talmente a cuore la tradizione degli antipapi che ce li fabbrichiamo su misura. Bergoglio, ad esempio, fu additato addirittura come indegno dai più tradizionalisti ai tempi del famoso “Chi sono io per giudicare?”, mentre questo normale esercizio di misericordia fece sdilinquire i p

Matteo Salvini ci porta a un passo dalle leggi razziali : e Gli italiani lo applaudono pure : L'innovativa iniziativa di Matteo Salvini, peraltro, non ha nulla di nuovo e risale a circa 90 anni fa: proprio poco prima dell'introduzione delle leggi razziali, il regime fascista censì gli ebrei italiani presenti sul territorio nazionale e quello strumento apparentemente innocuo venne poi utilizzato per fare rastrellamenti di massa e avviare gli ebrei alla deportazione. Nulla di nuovo sotto il sole, dunque, Salvini altro non fa che riproporre ...

Nel 2018 ferie più corte ma con un budget maggiore per Gli italiani : Secondo l’Osservatorio mensile Findomestic, realizzato in collaborazione con Doxa, quest’anno gli italiani faranno vacanze più brevi dell’anno scorso ma aumenteranno il budget per le proprie...

Gli italiani mangiano sempre più prodotti surgelati - anche per sprecare meno : Gli italiani mangiano sempre più prodotti alimentari surgelati, secondo il “Rapporto annuale sui Consumi dei prodotti...

Compilation Estate 2018 : tutte le miGliori canzoni e tormentoni “summer” italiani e stranieri : Siamo alle porte dell‘Estate 2018 e che tu ti trovi in spiaggia, ad una festa, nel bel mezzo di una corsetta mattutina, in macchina ad ascoltare la radio o a lavoro, avrai sicuramente bisogno della colonna sonora adatta per quel momento. La musica anche per quest’anno non ci ha deluso e sia sul panorama italiano che internazionale gli artisti hanno proposto un panorama musicale degno di nota. Ce n’è per tutti o gusti: dal ...

Sushi - Gli italiani preferiscono il Nigiri di salmone : C’è chi, ironizzando, suggerisce che sia diventato il nuovo piatto tipico di Milano, sostituendo il fu risotto allo zafferano con ossobuco. Ma al di là delle battute, è innegabile che il Sushi abbia letteralmente conquistato negli ultimi anni il palato degli italiani, diventando una scelta sempre più frequente per le cene in compagnia del weekend, o perché no, anche come alternativa infrasettimanale per pranzi e cene a casa propria. A ...

Sondaggi Elezioni Comunali 2018/ Immigrazione : il 68% deGli italiani sta con Salvini sul caso Aquarius : Sondaggi politici verso ballottaggio Elezioni Comunali 2018: Centrosinistra in calo nelle Zone Rosse rispetto a ultime Amministrative, ma fa meglio delle Politiche del 4 marzo(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 17:02:00 GMT)

Salvini : "Faremo censimento romGli irregolari saranno espulsi""Ma Gli italiani purtroppo restano" : "Al Ministero mi sto facendo preparare un dossier sulla questione rom in Italia, perche' dopo Maroni non si e' fatto piu' nulla, ed e' il caos". Lo ha detto il ministro dell'Interno e leader della Lega, Matteo Salvini, commentando a Telelombardia l'arresto di due rom per furto in stazione Centrale a Milano Segui su affaritaliani.it

