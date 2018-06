«Gli Incredibili 2» è già record al box-office

Incassi Usa - boom per Gli Incredibili 2 : ANSA, - ROMA, 17 GIU - Debutto record al box office Usa per Gli incredibili 2: con 180 milioni di dollari nel week end, il nuovo film Disney-Pixar diretto da Brad Bird, sequel del cult del 2004, non ...

Gli Incredibili 2 - 14 anni dopo tornano e sono da record : La grande novità di questo nuovo episodio, che sarà nelle sale italiane il 19 settembre, è il fatto che a salvare il mondo questa volta sarà soprattutto compito di Elastigirl. "È una storia familiare ...

Il mondo Disney Pixar a mattoncini - ecco il divertente trailer italiano del videogame LEGO : Gli Incredibili - Best Movie : ... da Star Wars al Signore degli Anelli , da Harry Potter a tutto il mondo Marvel , passando per Jurassic World e ora esplorando anche il mondo animato di Disney Pixar. Nel trailer italiano del ...

LEGO Disney•Pixar Gli Incredibili è ora disponibile per PC e console : Warner Bros. Interactive Entertainment, TT Games, The LEGO Group, Disney e Pixar hanno annunciato il lancio di LEGO Disney•Pixar Gli Incredibili, un nuovo videogioco in cui i giocatori potranno vivere le emozionanti avventure dei loro personaggi preferiti di Gli Incredibili in sequenze d'azione mozzafiato tratte da entrambi i film Disney•Pixar Gli Incredibili e Gli Incredibili 2, quest'ultimo in uscita oggi nei cinema americani (in ...

Vodafone le prova tutte - rivuole Gli ex-clienti ora in Iliad : per loro Vodafone Special Minuti 20GB e 30GB a prezzi incredibili : Vodafone è implacabile e le sta provando tutte per riprendere i suoi ex-clienti passati a Iliad con l'offerta da 5,99 euro e così sta continuando a proporre loro offerte davvero allettanti. L'articolo Vodafone le prova tutte, rivuole gli ex-clienti ora in Iliad: per loro Vodafone Special Minuti 20GB e 30GB a prezzi incredibili proviene da TuttoAndroid.

Michele Bravi e Chiara Galiazzo alla premiere de Gli Incredibili 2 : foto dal red carpet ad Hollywood : Michele Bravi e Chiara Galiazzo alla premiere de Gli Incredibili 2: i due cantanti italiani sono stati super ospiti internazionali della prima del cartone animato Disney Pixar Gli Incredibili 2. I due amici e colleghi sono stati invitati all'anteprima mondiale de Gli Incredibili 2 ed insieme hanno sfilato sul red carpet a Hollywood, come delle vere star del cinema e dello spettacolo americano! Michele e Chiara hanno assistito alla ...

Gli Incredibili 2 con Andrea Stella per vincere la disabilità : ROMA – In occasione del suo 80° anniversario, e sull’onda dell’attesa del capolavoro Disney.Pixar “Gli Incredibili 2”, The Walt Disney Company Italia sostiene un’impresa “incredibile”, quella di Andrea Stella e del suo catamarano totalmente accessibile “Lo Spirito di Stella”. L’8 maggio 1938, con il nome “Creazioni Walt Disney”, nasceva a Milano The Walt Disney Company […] L'articolo Gli Incredibili 2 con Andrea Stella per vincere la ...

Giro d’Italia 2018 - Chris Froome : “Questa vittoria è un sogno - emozioni incredibili. La battaGlia della mia carriera. Salbutamolo? Non ci penso” : Chris Froome ha conquistato il Giro d’Italia 2018: al termine di tre settimane pazze, il keniano bianco è riuscito a salire sul gradino più alto del podio della Corsa Rosa, per la prima volta in carriera, e ha così completato la Tripla Corona. Il britannico ha compiuto un’autentica impresa: sembrava tutto perduto quando era attardato di 3’50” da Simon Yates prima della cronometro, poi ha confezionato una rimonta stellare ...

Gli Incredibili sbarcano sui Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus con AR Emoji : Tra le novità introdotte con il Samsung Galaxy S9 dal produttore coreano troviamo anche le funzionalità legate a Samsung AR Emoji, che ora si arricchisce L'articolo Gli Incredibili sbarcano sui Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus con AR Emoji proviene da TuttoAndroid.

Giro d’Italia – Pratonevoso - Jafferau e Cervinia - ecco i tre incredibili tapponi di Giovedì - Venerdì e Sabato dove si deciderà tutto [ALTIMETRIE e DETTAGli] : Giro d’Italia, tutto in tre giorni: nei tre tapponi alpini in Piemonte tra Giovedì, Venerdì e Sabato si deciderà la corsa rosa. Oltre 8.000 metri di dislivello, 9 Gran Premi della Montagna, 8 chilometri di sterrato e il gran caldo in arrivo, saranno tre giorni terribili Dopo la spettacolare cronometro di Rovereto, il Giro d’Italia ripartirà alle 13:20 di domani da Riva del Garda per una tappa intermedia, molto corta (appena 155km) e ...

Sarri riflette ed Ancelotti avanza : Gli Incredibili scenari in casa Napoli : Maurizio Sarri potrebbe lasciare la panchina del Napoli dopo un’annata fantastica, il patron De Laurentiis contatta Ancelotti “Devo parlare con la mia famiglia e riflettere sul futuro”. Queste le parole di Maurizio Sarri dopo la gara di ieri del suo Napoli, che ha chiuso in bellezza la stagione con una vittoria sul Crotone. Il tecnico ha dichiarato che si prenderà pochi giorni prima di dare una risposta al Napoli, intanto De ...

Il nuovo gameplay trailer di LEGO Gli Incredibili si focalizza sulle missioni Crimine a ondate : Oggi Warner Bros. Interactive Entertainment ha rilasciato il nuovo trailer di LEGO Gli Incredibili in cui sarà possibile vedere un'anteprima delle missioni Crimini a ondate tratte dal gioco in arrivo basato sui film Gli Incredibili e Gli Incredibili 2 targati Disney Pixar.Nel video, i fan scopriranno quanto è fondamentale il gioco di squadra per sconfiggere tutta una serie di pericolosi nemici che hanno invaso il mondo centrale e dinamico del ...