Giulia Grillo | ' Una follia non vaccinarsi | valutiamo obbligatorietà'

'Noi del M5S non abbiamo mai detto nulla contro i vaccini' - Giulia Grillo - : Noi nel Movimento 5 Stelle non abbiamo mai detto nulla contro i vaccini, tutt'altro, sono un presidio fondamentale di prevenzione primaria e tale rimarrà nella nostra politica'. Lo ha detto Giulia ...

Giulia Grillo : 'Vaccini citati nel Contratto' - ma non sembrano una priorità del Governo : Vaccini e finanziamento al Servizio Sanitario Nazionale, temi delicati che raccontano bene come Giulia Grillo al Ministero della Sanità non avrà un compito semplice. La donna, scelta da Giuseppe Conte per il suo Governo, si approccerà al delicato ruolo con la duplice veste di 'politico' e di 'tecnico'. Oltre ad essere, infatti, un'esponente del Movimento Cinque Stelle è anche un medico legale. Conoscere il sistema dal profondo potrebbe ...

I pediatri chiedono a Giulia Grillo di non abolire l'obbligo sui vaccini : "La legge è stata un successo" : La legge Lorenzin che reintroduce l'obbligo vaccinale "è stato un successo, i dati di fatto dicono che in pochi mesi siamo passati da tassi di copertura assolutamente non soddisfacenti a una situazione buona. Al momento l'obbligo non va abolito, tanto più che ci sono molte altre priorità", dice all'

Chi è Giulia Grillo - nuovo Ministro della Salute : Siciliana e con le idee molto chiare: Giulia Grillo è il nuovo Ministro della Salute. Classe 1975 è originaria di Catania e di professione è un medico, con una specializzazione in medicina legale. La sua carriera politica è iniziata nel 2013 quando è approdata a Montecitorio nella Commissione Affari Sociali. In seguito è stata eletta capogruppo alla Camera con il Movimento Cinque Stelle ed è considerata uno dei fedelissimi di Luigi Di Maio. Chi ...

FIMP : “Buon lavoro al nuovo Ministro della Salute Giulia Grillo” : “La Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP) si complimenta con l’on. Giulia Grillo per la sua elezione alla guida del Ministero della Salute, Le augura buon lavoro e Le offre la massima collaborazione affinché ai bambini ed agli adolescenti possa essere garantita la migliore assistenza possibile”. E’ quanto afferma il dott. Paolo Biasci, Presidente Nazionale della FIMP. “La difesa del servizio sanitario nazionale e l’impegno di adeguare il ...

Chi è Giulia Grillo - il nuovo ministro della Salute : (Foto: Stefano Montesi- Corbis/Corbis – Getty Images) Classe 1975, catanese, medico, con specializzazione in medicina legale. È questo l’identikit di Giulia Grillo, il nuovo ministro della Salute del governo Conte. La Grillo (precisiamo fin da subito che sebbene abbia lo stesso cognome del fondatore del suo partito non c’è alcuna parentela tra i due) è arrivata a Montecitorio alle elezioni del 2013 e il 27 marzo scorso è stata ...

Sanità : dalle diseguaglianze al finanziamento - gli obiettivi di Giulia Grillo : Differenze di accesso alle cure, finanziamenti limitati, condizioni di lavoro degli operatori sanitari. Sono i temi principali che la ministra della Salute del governo Conte, Giulia Grillo, ha inserito nella ‘dichiarazione di intenti’ che correda il suo curriculum di candidata sulla piattaforma Rousseau. E in cui si impegna a “continuare a lavorare nell’interesse collettivo realizzando il programma del M5S, in particolare ...

