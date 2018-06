Giulia Elettra Gorietti mamma | è nata Violante

vanityfair

(Di martedì 19 giugno 2018)è diventata. L’attrice romana classe 1988 ha dato alla luce una bambina, che è stata chiamata. Il papà è il calciatore Pietro Iemmello, compagno dida qualche tempo. «Ieri 18 giugno 2018 la nostra vita acquista il vero senso, siamo pieni di gioia, siamo una famiglia», ha fatto sapere la coppia in un comunicato, diffondendo le prime immagini in tre. La bambina èalla clinica Mater Dei della capitale alle 12.26 di lunedi, con il peso di 3,060 kg.con la figliaLa bambina èalla clinica Mater Dei della capitale alle 12.26 di lunedi, con il peso di 3,060 kg. Che la gravidanza dell’attrice fosse quasi termisi era intuito dalle ultime foto pubblicate sui social, già piene di felicità. Per l’attrice, infatti, il momento non potrebbe essere pià speciale, come aveva raccontato ...