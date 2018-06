Giovedì 21 giugno il comune di Carbonia premierà gli studenti più meritevoli ed i

muse - trento * Giardino Botanico Alpino Viote - monte bondone : Giovedì 21 giugno l'inaugurazione delle attività - : ... un nuovissimo laboratorio dedicato ai sensi delle api e all'analisi di mieli abbinati alla vegetazione e ancora eventi speciali e uno spettacolo di teatro-scienza a tema. Un altro progetto recente, ...

Programma sviluppo Rurale 2014-2020 - Giovedì 21 giugno a Perugia si riunisce comitato di sorveglianza : UMWEB, " Perugia - Si terrà quest'anno a Perugia la riunione del comitato di sorveglianza del Programma di sviluppo Rurale , Psr, per l'Umbria 2014-2020, alla quale interverrà l'assessore regionale ...

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di mercoledì 20 e Giovedì 21 giugno : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di mercoledì 20 e giovedì 21 giugno 2018: Quinn (Rena Sofer) è contenta dei lavori di Ivy (Ashleigh Brewer), tanto da pensare all’idea di non andare più in ufficio per stare più vicina ad Eric (John McCook): è felice insieme a lui e vorrebbe che anche suo figlio Wyatt (Darin Brooks) trovasse la persona giusta. Sheila (Kimberlin Brown) fa la cameriera a “Il Giardino” e si accorge di Wyatt e ...

Giovedì 21 Giugno ore 17 - CARMEN al Centro Commerciale La Fortezza di Modica - Rg - : Il testo colpisce tutti per intensità e contenuti che sembrano appartenere a chi quei tragici istanti li ha vissuti sulla propria pelle suscitando un grande interesse nel mondo della critica, dei ...

Giovedì sotto le Stelle dal 21 giugno a Carmagnola - To - - Carmagnola - : ... degustazioni e menù speciali, la 2edizione del Festival Folk, la 12edizione del "The Giorgione Day" con sfilate di auto e moto d'epoca e spettacoli circensi per vivere il centro della Città del ...

Analisi Auditel : La serata di Giovedì 14 giugno fra Vuoi scommettere e l'eterno Don Matteo : La serata parte con la curva blu del Tg1 che scorre nettamente al comando nei pressi della linea del 25% di share, mentre la curva arancione del Tg5 scorre fra il 15 ed il 20% di share fra cali e risalite. La curva nera del Tg La7 scorre poco sopra la soglia del 5%, con quella rossa del Tg2 che poi tocca il 10% di share. Nell'access time vediamo la curva blu di Techetechetè al comando fin verso il 20% di share (in solitaria) con la linea di ...

Ascolti TV | Giovedì 14 giugno 2018. Hunziker non va oltre il 16.3% - Don Matteo in replica 14.5%. L’apertura dei Mondiali al 20.4% - Russia-Arabia Saudita 29.8% : Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti Su Rai1 la fiction in replica Don Matteo - in onda dalle 21.30 alle 23.47 – ha conquistato 2.970.000 spettatori pari al 14.5% di share. Su Canale 5 l’ultima puntata di Vuoi Scommettere? - in onda dalle 21.16 alle 00.8 – ha raccolto davanti al video 3.211.000 spettatori pari al 16.3% di share. Su Rai2 l’esordio della seconda stagione di MacGyver ha interessato 811.000 spettatori pari ...

Ascolti tv Giovedì 14 giugno 2018 : Prime Time Su Rai 1 Don Matteo 10 ha registrato .000 telespettatori, share % e .000, %. Su Rai 2 MacGyver ha registrato .000 telespettatori, share %, .000, % e .000, %. Su Rai 3 Il film Il Segreto dei suoi occhi ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Vuoi scommettere?, quinta e ultima puntata (live), ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Il film The Divergent Series: Allegiant ha registrato un netto ...

Ascolti TV | Giovedì 14 giugno 2018. Hunziker non va oltre il 16.3% - Don Matteo in replica 14.5% : Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti Su Rai1 la fiction in replica Don Matteo ha conquistato 2.970.000 spettatori pari al 14.5% di share. Su Canale 5 l’ultima puntata di Vuoi Scommettere? ha raccolto davanti al video 3.211.000 spettatori pari al 16.3% di share. Su Rai2 l’esordio della seconda stagione di MacGyver ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 The Divergent Series: Allegiant ha intrattenuto .000 ...

Lotto e Superenalotto - i numeri vincenti di oggi Giovedì 14 giugno : le estrazioni : In diretta su Leggo.it le estrazioni di Lotto , SuperenaLotto e 10eLotto di oggi, giovedì 14 giugno 2018 : alle 20 vincenti e le quote. Ricordiamo che per la sestina del SuperenaLotto il jackpot è di ...

Estrazioni Lotto e Superenalotto di oggi - Giovedì 14 giugno : tra poco i numeri vincenti : Tra poco in diretta su Leggo.it le Estrazioni di Lotto , SuperenaLotto e 10eLotto di oggi, giovedì 14 giugno 2018 : alle 20 vincenti e le quote. Ricordiamo che per la sestina del SuperenaLotto il ...

Estrazioni Lotto e Superenalotto di oggi - Giovedì 14 giugno 2018 : i numeri e le quote dopo le 20 : In diretta su Leggo.it le Estrazioni di Lotto, SuperenaLotto e 10eLotto di oggi, giovedì 14 giugno 2018. La sestina vincente del SuperenaLotto: 5 37 51 65 79 81. Numero Jolly 30,Numero Super Star 49. Il jackpot è di 47 milioni e 300 mila euro.--

Stasera in TV : i Film di Oggi Giovedì 14 Giugno 2018 : Film Stasera in TV: Il segreto dei suoi occhi, Tre metri sopra il cielo, J. Edgar, The Divergent Series: Allegiant, Gravity, The Women, Hercules - La leggenda ha inizio

Vuoi Scommettere? - stasera Giovedì 14 giugno : tutti gli ospiti dell'ultima puntata : Michelle Hunziker vi aspetta questa sera con l’ultima puntata di Vuoi Scommettere?. Moltissimi ospiti e sorprese imperdibili su Canale 5.