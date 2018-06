Giorgia Meloni : 'Rom nelle piazzole di sosta per sei mesi - se sei nomade devi nomadare' : Le parole di Matteo Salvini sui rom di ieri continuano a provocare polemiche: stavolta in modo indiretto, perché a commentare la sua proposta di censire i nomadi espellendo chi è irregolare è stata ...

Giorgia Meloni : «Rom nelle piazzole di sosta per sei mesi - se sei nomade devi nomadare» : Le parole di Matteo Salvini sui rom di ieri continuano a provocare polemiche: stavolta in modo indiretto, perché a commentare la sua proposta di censire i nomadi espellendo chi è irregolare è stata ...

Giorgia Meloni - censimento rom : 'Bene - ma si devono allestire le piazzole di sosta temporanee' : Bene, ma si può fare anche meglio. Questo, in sintesi, il pensiero di Giorgia Meloni in riferimento alla proposta di un censimento dei rom, lanciata da Matteo Salvini , per poi espellere i non ...