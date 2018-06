Giochi del Mediterraneo 2018 | Italia | sei la potenza incontrastata! Dominio nel

Pallanuoto femminile - Giochi del Mediterraneo 2018 : il calendario completo e le partite dell’Italia. Programma - orari e tv : L’Italia si presenta ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona con il Setterosa al gran completo: la nazionale italiana di Pallanuoto femminile è stata inserita nel girone con Turchia e Francia. Esordio giovedì 28 alle 11.40 contro la Turchia. Chiusura del girone venerdì 29 alla stessa ora contro la compagine transalpina. Non si può sbagliare: le prime si giocheranno l’oro sabato 30 giugno alle 19.30. I Giochi del Mediterraneo verranno ...

Pallanuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 : il calendario completo e le partite dell’Italia. Programma - orari e tv : L’Italia si presenta ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona con il Settebello al gran completo: la nazionale italiana di Pallanuoto maschile è stata inserita nel girone con Spagna, Turchia e Grecia. Esordio contro i padroni di casa mercoledì 27 alle 20.50, si replica giovedì 28 alla stessa ora contro la Turchia. Chiusura del girone venerdì 29 alle 18.40 contro la compagine ellenica. Non si può sbagliare: le prime si giocheranno ...

Golf - Giochi del Mediterraneo 2018 : i convocati dell’Italia ai raggi X : Un gruppo di giovani guidati dalla chioccia Diana Luna per puntare alle medaglie nel Golf ai Giochi del Mediterraneo 2018 a Tarragona (Spagna). L’Italia schiera sei alfieri nella competizione che andrà in scena tra lunedì 25 e giovedì 28 giugno, con l’obiettivo di dare la caccia al podio e di lanciare in orbita alcuni giovani talenti in erba. Analizziamo, dunque, i convocati dell’Italia ai raggi X: Diana Luna: la più grande ...

Basket 3×3 - Giochi del Mediterraneo 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Tra il 27 e il 29 giugno, all’Auditori Camp de Mart di Tarragona, si terrà il torneo di Basket 3×3 valevole per i Giochi del Mediterraneo 2018. Vi partecipano 12 squadre nel torneo maschile; il torneo femminile, invece, vede ai nastri di partenza 10 nazionali. Di seguito, vi forniamo il Programma completo dei tre giorni con la palla a spicchi. Ricordiamo che sarà possibile seguire l’evento in streaming su Olympic Channel. Non ...

Gregorio Paltrinieri e Frank Chamizo : tutti vogliono l'oro dei Giochi del Mediterraneo. Una competizione di prestigio da aggiungere al ... : ... in programma a Tarragona , Spagna, dal 22 giugno al 1° luglio: il Campione Olimpico e del Mondo dei 1500m vuole un nuovo sigillo, il due volte Campione del Mondo di lotta , in due categorie di peso ...

Nuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 : azzurri in fase di carico - l’obiettivo vero restano gli Europei di Glasgow : Per molti sarà solo una tappa di passaggio, dal valore di poco superiore ad un meeting di preparazione, per altri potrebbe essere l’occasione della vita per salire su un podio internazionale e scrivere il proprio nome su un albo d’oro importante. Per i nuotatori di una consistente squadra azzurra la presenza ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona (da sabato a lunedì) sarà supportata da diverse motivazioni e presuppone obiettivi ...

Vela - Giochi del Mediterraneo 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Anche la Vela sarà parte del Programma dei Giochi del Mediterraneo 2018. A Tarragona gareggeranno solo alcune delle classi olimpiche. Ci sarà il windsurf, ovvero la classe RS:X, il Laser Standard maschile e il Laser Radial femminile. L’Italia nutre ambizioni importanti, schierando gli atleti migliori delle rispettive classi, da Flavia Tartaglini a Mattia Camboni, passando per Giovanni Coccoluto, Joyce Floridia e Silvia Zennaro. I CONVOCATI ...

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità la dipendenza da videoGiochi è malattia : Per molti di noi si tratta semplicemente di un hobby, un modo per evadere dalla quotidianità o per passare qualche momento con i nostri amici divertendoci insieme, per altri si tratta di una vera e propria dipendenza, ci fa notare Eurogamer.A decretare in via definitiva la dipendenza da videogiochi come malattia è stata niente meno che l'OMS, definendo il disturbo come "gaming disorder".Questo disturbo è dunque stato inserito nel capitolo sulle ...

Sollevamento pesi - Giochi del Mediterraneo 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Il Programma del Sollevamento pesi agli imminenti Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona si articolerà su cinque giornate, nelle quali verranno assegnate medaglie in 6 categorie maschili ed altrettante femminili. Le gare si svolgeranno nel Pabellòn de Constantì a partire dal 23 giugno fino alle ultime finali previste per il 27 giugno. La delegazione azzurra sarà composta da 12 atleti, equamente ripartiti tra i due generi, incluse le stelle ...

Badminton - Giochi del Mediterraneo 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Ben nutrita la truppa azzurra del Badminton che si appresta ad affrontare i Giochi del Mediterraneo di Tarragona 2018: in Spagna il volano italiano conterà ben otto rappresentanti. Certamente la terra iberica vedrà il meglio che il movimento azzurro può offrire in questo momento: in singolare, sia maschile che femminile, sono presenti i numeri uno e due del nostro Paese, mentre in doppio sono state selezionate le due coppie numero uno d’Italia. ...

Gregogio Paltrinieri e Frank Chamizo : tutti vogliono l’oro dei Giochi del Mediterraneo. Una competizione di prestigio da aggiungere al palmares : Campioni Olimpici, Campioni Mondiali, Campioni d’Europa. Stelle incontrastate del proprio sport, veri e propri monumenti che però non si fermano davanti a nulla, insaziabili cannibali desiderosi di vincere tutto, di dominare ovunque, di trionfare in qualsiasi contesto. Non si accontentano mai e vogliono una bacheca gremita di tutti i successi possibili: anche l’oro ai Giochi del Mediterraneo può così diventare un obiettivo per dei ...

Calcio - Giochi del Mediterraneo 2018 : il girone e le avversarie dell’Italia. Vietato sottovalutare Marocco e Libia : L’Italia ci riproverà ancora una volta. È dal 1997 che la Nazionale azzurra del Calcio manca la medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo e quest’anno, a Tarragona, l’obiettivo sarà uno e uno solo. A disputare il torneo sarà l’Under 18 allenata da Daniele Franceschini, a cui è affidato il compito di guidare una squadra giovane, come vuole il regolamento, ma ambiziosa. L’ITALIA AI RAGGI X La formula del torneo ...

Mondiali - il ct della Russia non ha paura di Salah : Giochi : La Russia si augura che Salah possa giocare nella partita di domani. Lo ha detto il ct della nazionale russa Stanislav Cherchesov nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match sottolineando che non esiste nessuna ‘strategia Ramos’ contro la stella egiziana. Cherchesov ha risposto a una domanda di un cronista che gli chiedeva se la Russia era pronta a seguire “l’esempio di Ramos”. “Non credo che ...