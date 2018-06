Ginnastica | Giochi del Mediterraneo 2018 | le convocate dell’Italia ai raggi X Lara Mori

Ginnastica - Giochi del Mediterraneo 2018 : cambia l’Italia per Tarragona. Carofiglio a casa - entra Martina Maggio! : Desiree Carofiglio purtroppo non potrà partecipare ai Giochi del Mediterraneo 2018, in programma a Tarragona (Spagna) dal 22 giugno al 1° luglio. La ginnasta ha dovuto rinunciare all’impegno proprio all’ultimo momento. Un vero peccato perché la classe 2000 stava attraversando un eccellente momento di forma come ha dimostrato la scorsa settimana durante la tappa di Serie A disputata a Torino. Il posto della lombarda sarà dunque preso ...

Ginnastica - Giochi del Mediterraneo 2018 : calendario completo. Date - programma - orari e tv : La Ginnastica artistica sarà uno degli sport di punta ai Giochi del Mediterraneo 2018, competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. L’Italia è sempre stata protagonista assoluta in questo evento, guida il medagliere a suon di ieri e vuole rimpinguare il proprio bottino anche a Tarragona (Spagna) dove si disputerà questa edizione dal 22 giugno al 1° luglio. Ai Giochi del Mediterraneo esplose Vanessa ...

Ginnastica ritmica - Giochi del Mediterraneo 2018 : i convocati dell’Italia. Agiurgiuculese e Baldassarri a caccia di medaglie : L’Italia della Ginnastica ritmica cercherà di fare man bassa di medaglie ai Giochi del Mediterraneo 2018 in programma a Tarragona (Spagna) dal 22 giugno al 1° luglio. Le tre azzurre hanno tutte le carte in regola per sbaragliare la concorrenza nelle prove individuale mentre non ci sarà spazio per le gare a squadre (dunque niente Farfalle). Milena Baldassarri e Alexandra Agiurgiuculese, dopo la top ten conquistata agli ultimi Europei, vanno ...

Ginnastica - Giochi del Mediterraneo 2018 : i convocati dell’Italia. Lara Mori trascina le azzurre - per essere le Regine del Mare Nostrum : L’Italia si presenterà con grandi ambizioni ai Giochi del Mediterraneo 2018, in programma a Tarragona dal 22 giugno al 1° luglio. Il nostro Paese è sempre stato il Re del Mare Nostrum e cercherà di confermarsi sul trono anche in questa edizione. Le azzurre della Ginnastica artistica si presentano con grandi ambizioni, ben consapevoli che il contesto internazionale sarà abbastanza competitivo con buone avversarie provenienti da Francia e ...