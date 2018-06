Già aggiornamento beta 2 iOS 11 4 1 | problemi batteria persistenti?

Volleyball Nations League Maschile : aggiornamento sulle condizioni di Giannelli : Volleyball Nations League Maschile: aggiornamento sulle condizioni fisiche di Simone Giannelli , ecco come sta l’azzurro La Nazionale Maschile è arrivata in Corea dove da venerdì a domenica sarà impegnata nel quarto round della VNL. Nel frattempo la risonanza magnetica effettuata dal palleggiatore Simone Giannelli in seguito all’infortunio al ginocchio destro subìto ieri nel corso del match contro il Giappone, ha escluso lesioni ...

Già con l’aggiornamento di giugno i Sony Xperia XZ1 - XZ1 Compact e XZ Premium : Si riaffacciano sulla scena i Sony Xperia XZ1, Xperia XZ1 Compact e Xperia XZ Premium, apparentemente silenti, e che invece preferiscono i fatti alle parole spese al vento. Possiamo per caso dare torto al colosso nipponico? Ormai di bei discorsi ne è pieno il mondo, cui puntualmente corrisponde un ritardo per questo o quel motivo, ed una successiva promessa di un'iterazione software maggiormente ottimizzata, che spesso e volentieri finisce con ...

Già disponibile per Samsung Galaxy S7 il manuale dell’aggiornamento Oreo in italiano : Sono giorni decisamente caldi quelli che stiamo vivendo in questo periodo per quanto riguarda i possessori dei vari Samsung Galaxy S7 e Galaxy S7 Edge che hanno visto la luce qui in Italia negli ultimi due anni. Come sempre, tutti i discorsi ruotano attorno alla distribuzione dell'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo, a maggior ragione se pensiamo che, non molto tempo fa, abbiamo avuto modo di condividere su queste pagine il primo ...

In Europa su Wear OS l’aggiornamento Google Assistant : utenti Già in visibilio : Si aggiorna Google Assistant per Wear OS, il sistema operativo di Google studiato per dispositivi indossabili, conosciuto fino a qualche tempo fa come 'Android Wear'. Le novità incorporate sono tante, e tutte di grande rilievo. In primo luogo è stata integrata la funzionalità 'Smart Suggestion', ovvero dei suggerimenti mirati che vi consentiranno di dare all'assistente vocale indicazioni più precise riguarda le condizioni circostanziali delle ...