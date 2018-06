Georgina Rodriguez di nuovo incinta | le curve sospette

dilei

(Di martedì 19 giugno 2018)è di? Ledella fidanzata di Cristiano Ronaldo fanno pensare che presto la famiglia potrebbe allargarsi. A scatenare il gossip è stata l’ultima apparizione pubblica della modella, che è apparsa in gran forma sul red carpet, ma con un pancino decisamente sospetto. Lo scorso novembre l’ex ballerina ha dato alla luce Alana Martina, la quarta figlia di Cristiano Ronaldo. Il calciatore ha già altri tre figli: Cristiano Jr, nato da una precedente relazione rimasta segreta, e i gemellini Mateo ed Eva, che hanno festeggiato di recente il primo compleanno con un party in piscina insieme ae il calciatore. La top model spagnola è stata ospite del Gran Canaria Swimwear fashion week dove ha attirato i flash dei fotografi e gli sguardi dei curiosi non solo grazie alla sua bellezza, ma soprattutto per via di un dettaglio ...