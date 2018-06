Genova e il mare | orizzonte Europa

Genova - ecco come trasformare una baraccopoli in orti urbani : Continua la guerra condotta dal Comune di Genova contro l'illegalità e l'incuria. Se serve, anche con le ruspe. Sulle alture del quartiere di Cornigliano, nei pressi della collina degli Erzelli, è stata sgomberata una baraccopoli abusiva composta da 17 casupole in legno. Un dormitorio totalmente privo di allacci fognari e servizi igienici, occupato da alcune famiglie rom.Una volta bonificata grazie all'intervento dei mezzi delle municipalizzate ...

Genova : rilasciate in mare 5 tartarughe ‘caretta caretta’ : Sono finalmente tornate al loro mare Zelda, Ariel, Tosca, Ciliegia e Primavera, le cinque tartarughe marine Caretta Caretta curate e restituite alla libertà dagli specialisti dell’Acquario di Genova. Di fronte a una vera e propria folla presente nel tratto di lido demaniale in uso all’Esercito in Corso Italia, in collaborazione con Capitaneria di Porto, il nucleo Carabinieri Cites di Genova e la Fondazione Acquario di Genova Onlus è ...