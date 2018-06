eurogamer

: Gamestop sarebbe in trattative con diversi acquirenti #gamestop - Eurogamer_it : Gamestop sarebbe in trattative con diversi acquirenti #gamestop - darkskywriter : Gamestop in crisi. Mi chiedevo quando sarebbe successo, ma chi è che compra ancora i giochi in formato fisico? - crisi_scarlatta : Io non vorrei dire, ma su Amazon c'è già il mega annuncio del remake di Final Fantasy VII (e pure su GameStop eh)-… -

(Di martedì 19 giugno 2018)sembrerebbe essere in crisi, come possiamo apprendere da Reuters.Infatti secondo alcune indiscrezioni il colosso americano sta tenendo alcuni colloqui con terze parti per una possibile cessione dell'attività.Una vendita diin arrivo? Per ora non vi sono informazioni certe, sta di fatto che sembrerebbe trattarsi di un periodo non particolarmente florido per la società, e si starebbe valutando la cessione di alcune quote dell'azienda a Sycamore Partners, una società finanziaria.Read more…