Galleria Umberto - restauro concluso dopo tre anni : 'Bella come nel 1890' : Tre anni di lavoro per riportare la Galleria Umberto I di Napoli 'a come era nel giorno della prima inaugurazione del 1890' . È questo il lavoro presentato oggi da Sidief, la società che si occupa del ...

Varie BOCUSE D'OR EUROPE OFF 2018 : Gli appuntamenti di martedì 12 giugno + RIS OTTO CHEF IN Galleria Umberto I + SPERIMENTAZIONI TRA FOOD E ... : E ancora degustazioni, incontri, masterclass e spettacoli: programma completo su BOCUSEdorEUROPEoff2018.it BOCUSE D'OR EUROPE Off 2018. martedì 12 giugno ore 19.00 - GALLERIA UMBERTO I RIS OTTO CHEF ...