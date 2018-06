Frosinone-Palermo | il club rosanero non ci sta | arriva il ricorso

Il giudice sportivo ha convalidato il risultato di Frosinone-Palermo - finale dei playoff di Serie B : Il giudice sportivo ha convalidato il risultato della finale dei playoff di Serie B, giocata sabato scorso tra Frosinone e Palermo e vinta 2-0 dal Frosinone. Ha quindi respinto la richiesta di vittoria a tavolino per 3-0 presentata dal Palermo, The post Il giudice sportivo ha convalidato il risultato di Frosinone-Palermo, finale dei playoff di Serie B appeared first on Il Post.

Caos Frosinone-Palermo - ecco l’esito del ricorso dei rosanero! : Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 19 giugno 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: Il Giudice Sportivo, – letto il reclamo (pervenuto a mezzo pec in data 17 giugno 2018-ore 11.47) con il quale la Soc. Palermo ha chiesto di: sanzionare la Soc. Frosinone con la perdita della gara disputata in data 16 giugno 2018 con ...

Quante chance ha il Palermo di vedere accolto il ricorso contro il Frosinone? : "Un vincitore è un sognatore che non si è mai arreso": con questa frase di Nelson Mandela il Frosinone festeggia il ritorno in Serie A. E a giudicare la stagione dei "canarini" sintesi migliore non poteva esserci: lo hanno dimostrato dopo l'ultima giornata con il Foggia e ancor più nella gara di ritorno contro il Palermo. Con due reti di Maiello e ...

Caos Palermo - il Frosinone risponde a Zamparini con un comunicato durissimo : Maurizio Zamparini ed il Frosinone continuano a mandarsi messaggi a distanza, botta e risposta dopo la gara che è valsa la promozione ai frusinati “Il Frosinone Calcio S.r.l. rende noto di avere presentato alla Federazione Italiana Giuoco Calcio istanza di deroga alla clausola compromissoria/vincolo di giustizia ai sensi dell’art. 30 Statuto Federale e dell’art. 15 del Codice di Giustizia Sportiva. Ciò al fine di procedere al deposito, presso la ...

Quante chance ha il Palermo di vedere accolto il ricorso contro il Frosinone? : Come riporta La Gazzetta dello sport però 'l'arbitro ha considerato regolarmente conclusa la gara'. Il precedente C'è un precedente a proposito del lancio dei palloni in campo che risale alla partita ...