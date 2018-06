Frida Kahlo | il suo guardaroba per la prima volta in mostra a Londra

Record visitatori per mostra Frida Kahlo : ... le due più importanti e ampie collezioni di Frida Kahlo al mondo. Tutte le notizie di Breaking News Per approfondire

Frida Kahlo : Google inaugura il primo museo virtuale interamente dedicato all’artista messicana : Si chiama “Faces of Frida”, ed è il primo museo virtuale dedicato a Frida Kahlo. Capolavori in altissima definizione, contenuti editoriali esclusivi e documenti inediti che gettano uno sguardo unico, nuovo e tecnologico, sulla vita e le opere di una delle artiste più amate di sempre.Continua a leggere

Frida Kahlo - Google le dedica il più grande museo digitale : La mostra “Frida. Oltre il mito” permetterà ai visitatori del Mudec di Milano di immergersi nel mondo di Frida Kahlo fino al prossimo 3 giugno. Per tutti gli altri, Google Arts and Culture, il portale-app gratuito introdotto a gennaio per rendere più democratica l’arte, ha pensato di dare vita alla più grande raccolta digitale delle opere dell’artista messicana, lavorando con 33 musei di 7 diverse nazioni e radunando la ...

Milano - Frida Kahlo in mostra al Mudec : date e curiosità sul percorso espositivo : ... le due più importanti e prestigiose collezioni dell'artista Frida Kahlo al mondo, cui si aggiungono alcuni prestiti autorevoli da parte di musei internazionali, per la prima volta in Italia. ...

Da Frida Kahlo a Miley Cyrus - quando l’amore è senza etichette : Cos’hanno in comune Frida Kahlo e Virginia Woolf? Non solo sono donne che hanno fatto la storia con il loro talento e le loro opere formidabili, ma sono anche state delle vere e proprie apripista per gli attuali movimenti LGBT. Pur senza aver mai fatto davvero coming out, le due artiste non hanno mai nascosto di amare anche le donne. Un atteggiamento che ha creato terreno fertile per le rivendicazione dei diritti da parte di lesbiche e ...

Un mito - un'icona : Frida Kahlo : Per tutti gli appassionati della pittrice Frida Kahlo è uscito un bellissimo volume intitolato ''Iconic Frida'', curato da Massimiliano Capella, professore di storia del costume e della moda, e pubblicato da Centauria. Il libro, suddiviso in più parti, è una raccolta fotografica accompagnata da un'esposizione scritta che mette in luce l'essenza dell'artista, anima controversa e rivoluzionaria, che a distanza di anni riesce ...

Il Messico vieta la vendita della Barbie Frida Kahlo : Indietro 23 aprile 2018 2018-04-23T10:20:08+00:00 ROMA – Non assomiglia alla vera Frida Kahlo. Con questa motivazione il Messico ha ritirato dai negozi la Barbie ispirata alla celebre pittrice. Mattel ha, infatti, scelto di attenuare le imperfezioni fisiche della Kahlo, rendendo l’aspetto della Barbie che la raffigura poco veritiero. “Avrebbero dovuto ritrarla in maniera più realistica” […]

Il Messico vieta la Barbie di Frida Kahlo : Il Messico non vuole la Barbie di Frida Kahlo. Il motivo? I diritti della sua immagine apparterrebbero al Paese natale della celebre pittrice e quella bambola non le assomiglia per niente. Lo ha stabilito la magistratura messicana, che la commercializzazione da parte del colosso Mattel della Barbie ispirata all'arista. Messo in commercio, il prodotto è stato subito ritirato dal mercato: gli eredi della Kahlo ora intendono ricorrere presso ...

Messico - un giudice vieta la vendita della Barbie-pittrice Frida Kahlo : La carnagione schiarita, l'aspetto omologato a una femminilita' standard e banale, da #barbie appunto, ma soprattutto le sue importanti e folte sopracciglia 'normalizzate'. Per gli eredi di #Frida Kahlo, la bambola che il colosso dei giocattoli #Mattel ha realizzato riproducendo le fattezze della celeberrima pittrice messicana [VIDEO], è un insulto alla memoria di una donna dalla grande personalita' umana e artistica. Una donna diventata dopo la ...

Messico - vietata la vendita di Barbie-Frida Kahlo - : Un giudice ha dato ragione alla famiglia dell'artista che contestava il diritto dell'azienda di commercializzare la bambola