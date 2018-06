Freno a Mano per l’Estate | Nuovi Temporali

Strada in salita per Palazzo Chigi Crescita con il Freno a mano tirato Le tegole per la finanziaria di Conte : Si moltiplicano ormai da mesi segnali che inducono a prevedere un rallentamento della Crescita in Europa e un incremento dell’inflazione. Se per un investitore questo vuol dire riequilibrare i pesi in portafoglio, riducendo gli asset in euro e tornando a puntare su quelli in dollari, per il governo Conte la minore Crescita può costituire un serio ostacolo Segui su affaritaliani.it