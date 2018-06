Francia | Macron sgrida uno studente | Non fare l' imbecille

Francia - il ragazzo al presidente Macron : “Come va Manu?”. Ma lui non la prende bene e lo rimprovera : “Chiamami signore” : Durante la cerimonia per l’anniversario del 18 giugno (il 18 giugno del 1940 Charles de Gaulle faceva appello dalla Bbc per combattere le forze nazifasciste), il presidente Emmanuele Macron ha sgridato un adolescente che si era rivolto a lui in maniera decisamente informale. “Come va manu?” gli aveva detto il ragazzo. Macron non l’ha presa bene e si è fermato per rimproverarlo. “Sei qui in una cerimonia ufficiale e ...

Migranti - Salvini : 'Macron ha un cuore grande - tocca alla Francia' : "Sono sicuro che, con il presidente francese Macron, che ha un cuore così grande, dopo la Spagna toccherà alla Francia e poi magari al Portogallo e a Malta" accogliere i Migranti. E' quanto ha detto ...

AQUARIUS E MIGRANTI - VERTICE MACRON-CONTE/ Ultime notizie : tra Francia e Italia c'è intesa solo sugli hotspot : Caso AQUARIUS, pace Conte-Macron: Ultime notizie Italia-Francia, 'lavoriamo su riforma Dublino'. Salvini: 'nave MIGRANTI in Spagna, no crociera'.

Aquarius - vertice Macron-Conte/ Presidente Francia : “su Italia peso migranti - ci vogliono risposte Ue” : Caso Aquarius, oggi vertice a Parigi fra Conte e Macron: ultime notizie sul summit Italia-Francia, è disgelo? Salvini riapre polemica: "nave migranti in Spagna, non è una crociera"(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 16:07:00 GMT)

AQUARIUS - ‘PACE’ CONTE-MACRON/ Vertice Italia-Francia : “hotspot in paesi d’origine dei migranti” : Caso AQUARIUS, oggi Vertice a Parigi fra Conte e Macron: ultime notizie sul summit Italia-Francia, è disgelo? Salvini riapre polemica: "nave migranti in Spagna, non è una crociera"(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 14:29:00 GMT)

Aquarius - vertice Conte-Macron a Parigi/ Disgelo Italia-Francia? Salvini : nave migranti in Spagna - no crociera : Caso Aquarius, oggi vertice a Parigi fra Conte e Macron: ultime notizie sul summit Italia-Francia, è Disgelo? Salvini riapre polemica: "nave migranti in Spagna, non è una crociera"(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 10:13:00 GMT)

Italia-Francia - caso chiuso. Conte : "Macron non ha offeso l'Italia. Domani sarò a Parigi" : 12.20 - Giuseppe Conte ha rotto il silenzio. Dopo la nota diffusa da Palazzo Chigi e quella rilasciata dall'Eliseo, il Presidente del Consiglio ha confermato che il caso può considerarsi chiuso:Il caso con la Francia ormai è chiuso. Ora occorre cambiare le regole di Dublino. Ieri sera ho ricevuto una telefonata da Emmanuel Macron, il quale ha tenuto a precisare che le dichiarazioni uscite non sono a lui attribuibili, quindi non ha mai offeso ...

Passo indietro di Italia e Francia. L'incontro tra Conte e Macron si terrà : Giuseppe Conte incontrerà Emmanuel Macron, domani a Parigi, per parlare dell'accoglienza dei migranti e ricucire lo strappo con l'Eliseo in seguito ai commenti del governo francese sulla vicenda della nave Aquarius. I francesi sono stati gli unici a rompere il silenzio dell'Europa dopo la chiusura d

Migranti - disgelo tra Italia e Francia : Macron telefona - Conte andrà a Parigi : Una telefonata cordiale, nella notte. Ad alzare la cornetta è stato Emmanuel Macron dopo che per ore le istituzioni Italiane chiedevano un gesto riparatore alle parole offensive pronunciate in seguito alla decisione di Matteo Salvini di chiudere i porti Italiani alla nave Aquarius. Dall'Eliseo hanno subito fatto sapere che i toni scambiati con Giuseppe Conte sono stati "cordiali". "Il presidente francese - trapela da Palazzo Chigi - ha ...

Aquarius - disgelo Italia-Francia : Macron telefona a Conte - confermato l’incontro. Premier : ‘Caso chiuso - cambiamo Dublino’ : “Il caso è chiuso, ora cambiamo Dublino”. Prima la telefonata nella notte, poi la conferma: il Premier italiano Giuseppe Conte domani, venerdì 15, sarà a Parigi per un pranzo di lavoro con Emmanuel Macron a cui seguirà una conferenza stampa. Dal presidente francese è arrivato l’atteso segnale di un passo indietro: mercoledì in tarda serata ha alzato la cornetta e chiamato Roma. Tanto è bastato per confermare il bilaterale in ...

Aquarius - tensione Italia-Francia : confermato il vertice Macron-Conte a Parigi : 10.30 - Palazzo Chigi ha appena confermato la telefonata di ieri sera tra Emmanuel Macron e Giuseppe Conte, precisando che i due "hanno potuto discutere la situazione della nave Aquarius e avere uno scambio di vedute: Il Presidente Macron ha sottolineato di non aver pronunciato alcuna espressione volta ad offendere l’Italia e il popolo italiano. Il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio hanno confermato l’impegno della ...

Migranti : tregua Italia-Francia. Conte domani a Parigi. Macron : 'Mai voluto offendere' : "L'Italia e la Francia - prosegue la nota - devono approfondire la loro cooperazione bilaterale ed europea per condurre una politica migratoria efficace con i Paesi d'origine e di transito, ...