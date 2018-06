Fountaine Pajot Lucia 40 | un catamarano da sogno

sportfair

(Di martedì 19 giugno 2018) Il40 ha tutto quello che in unpuoi desiderare Questo emozionante nuovodi 40 piedi è stato progettato esclusivamente per fornire semplicemente una superba esperienza in mare e all’ormeggio. Notevoli volumi e spazi abitativi pieni di luce, consentono di condividere comodamente le esperienze e creare ricordi indimenticabili con la famiglia e gli amici.La40 è una vera e propria rivoluzione nella sua classe. Nessun altrodella sua dimensione ha un così favoloso spazio abitativo del40, che comprende un salone luminoso, cabine generose, uno spazioso pozzetto 12mq, e una Lounge Area a prua che occupa più di 3mq! E’ l’unicodi 40 piedi che comprende quattro bagni e vanta anche uno privato del proprietario, il più grande disponibile nella sua classe. Il40 ha tutte le comodità moderne necessari e ben arredate per una ...