Forum Europeo Digitale Awards 2018 | ecco tutti i vincitori premiati a Lucca

15 Forum Europeo Digitale #2 Futura! - In diretta OGGI su Digital-News.it : Dopo la scorsa fortunata edizione, il 15° Forum Europeo Digitale si conferma al Real Collegio, vicino alla splendida Piazza San Frediano, nel centro storico di Lucca, in uno degli scorci più ammirati e visitati della città toscana. L’edizione 2018 in programma giovedì 14 Giugno e <span style="color: #f...

Eutelsat : al Forum Europeo Digitale 2018 di Lucca per sottolineare la centralità del satellite : Il satellite HOTBIRD come hub privilegiato per l’alta e l’altissima qualità tecnica delle immagini televisive. È il messaggio di Eutelsat al Forum Europeo Digitale in programma a Lucca il 14 e il 15 giugno prossimi. Sono 6 i canali Ultra HD veicolati attualmente a 13 gradi Est, la posizione orbitale più popolare in Italia con circa 10 milioni di abitazioni connesse e oltre 70 canali italiani Free to Air ...

Forum Europeo Digital Awards 2018 per innovazione tecnologica in ambito digitale : Comunicare Digitale ha il privilegio di annunciare la cerimonia per il Forum Europeo Digitale Awards 2018. Aperti all'intera industria dei media, il riconoscimento è per quei soggetti che hanno saputo valorizzare l'innovazione tecnologica in ambito Digitale con prodotti introdotti nel mercato tra il 30 Giugno 2017 e il 1° Giugno 2018. I vincitori saranno annunciati durante la Gala Annua...